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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 05:44
WachtAmRhein написав:
Друзья, растолкуйте пожалуйста.
Есть карта, с которой в июне было потрачено 19 с копейками тысяч гривен.
весь июль в приват24 висит сумма долга, типа погасите до 25го июля. 25го в 19:00 через терминал наличкой закидывается 18100 и в 19:09 через приват24 другой клиент закидывает остальное.
Инфа в этом блоке обновляется на следующий день, где-то около 10-12 часов.
Зачисление проходит как обычно, практически онлайн.
Так что не бздо
Я шарю
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:23
Вкладчик1234 написав: WachtAmRhein написав:
Друзья, растолкуйте пожалуйста.
Есть карта, с которой в июне было потрачено 19 с копейками тысяч гривен.
весь июль в приват24 висит сумма долга, типа погасите до 25го июля. 25го в 19:00 через терминал наличкой закидывается 18100 и в 19:09 через приват24 другой клиент закидывает остальное.
Инфа в этом блоке обновляется на следующий день, где-то около 10-12 часов.
Зачисление проходит как обычно, практически онлайн.
Так что не бздо
Ну не знаю. У меня обычно к утренней покормке (7-8 утра) на следующий день все становится ровно.
Думаю где-то ночью высчитывают.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 08:01
В полвосьмого ещё горели циферки, сейчас вот посмотрел: немае заборгованости
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WachtAmRhein
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