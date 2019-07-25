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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8192819381948195
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 05:44

  WachtAmRhein написав:Друзья, растолкуйте пожалуйста.
Есть карта, с которой в июне было потрачено 19 с копейками тысяч гривен.
весь июль в приват24 висит сумма долга, типа погасите до 25го июля. 25го в 19:00 через терминал наличкой закидывается 18100 и в 19:09 через приват24 другой клиент закидывает остальное.

Инфа в этом блоке обновляется на следующий день, где-то около 10-12 часов.
Зачисление проходит как обычно, практически онлайн.
Так что не бздо
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:23

  Вкладчик1234 написав:
  WachtAmRhein написав:Друзья, растолкуйте пожалуйста.
Есть карта, с которой в июне было потрачено 19 с копейками тысяч гривен.
весь июль в приват24 висит сумма долга, типа погасите до 25го июля. 25го в 19:00 через терминал наличкой закидывается 18100 и в 19:09 через приват24 другой клиент закидывает остальное.

Инфа в этом блоке обновляется на следующий день, где-то около 10-12 часов.
Зачисление проходит как обычно, практически онлайн.
Так что не бздо

Ну не знаю. У меня обычно к утренней покормке (7-8 утра) на следующий день все становится ровно.
Думаю где-то ночью высчитывают.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 08:01

В полвосьмого ещё горели циферки, сейчас вот посмотрел: немае заборгованости
WachtAmRhein
 
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