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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8192819381948195
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 05:44

  WachtAmRhein написав:Друзья, растолкуйте пожалуйста.
Есть карта, с которой в июне было потрачено 19 с копейками тысяч гривен.
весь июль в приват24 висит сумма долга, типа погасите до 25го июля. 25го в 19:00 через терминал наличкой закидывается 18100 и в 19:09 через приват24 другой клиент закидывает остальное.

Инфа в этом блоке обновляется на следующий день, где-то около 10-12 часов.
Зачисление проходит как обычно, практически онлайн.
Так что не бздо
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:23

  Вкладчик1234 написав:
  WachtAmRhein написав:Друзья, растолкуйте пожалуйста.
Есть карта, с которой в июне было потрачено 19 с копейками тысяч гривен.
весь июль в приват24 висит сумма долга, типа погасите до 25го июля. 25го в 19:00 через терминал наличкой закидывается 18100 и в 19:09 через приват24 другой клиент закидывает остальное.

Инфа в этом блоке обновляется на следующий день, где-то около 10-12 часов.
Зачисление проходит как обычно, практически онлайн.
Так что не бздо

Ну не знаю. У меня обычно к утренней покормке (7-8 утра) на следующий день все становится ровно.
Думаю где-то ночью высчитывают.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 08:01

В полвосьмого ещё горели циферки, сейчас вот посмотрел: немае заборгованости
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:55

  guntherhouse777 написав:
  wig написав:Кста, 5% на билеты это еще и по промо-акции. До 30.11.2019.
https://promos.privatbank.ua/ua/signature
2 человека уже зарегистрировалось.

Так там таааакие преимущества!

1.Карта вертикальная.
2. С лазерной гравировкой для нанесения данных и подписи.

Как-будто раньше маркером писали или железкой нацарапывали на карте имя и все остальное.
Вертикальных карт в последнее время - достаточно.
Акценты в рекламе расставлены не на том.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:47

Re: Приватбанк

Агов, підкажіть хтось, будь ласка, як можна до Юніорки візи додатковий мастер зробити, щоб першу не заблокували?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:57

НБУ В ЧЕРВНІ НАДАВ ПРИВАТБАНКУ РЕФІНАНСУВАННЯ НА 2,5 МЛРД ГРН
http://finbalance.com.ua/news/nbu-v-chervni-nadav-privatbanku-refinansuvannya-na-25-mlrd-hrn
Я шарю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:14

Re: Приватбанк

kreuz, поточна картка Visa миттєвого випуску чи ні? У дитини тільки одна ця картка?

Зауважу, що додаткову картку Mastercard треба буде робити іменну з фото.

PS Не мав справи з картками Юніора. Як у веб-версії Приват24 для одного з батьків відображається ця картка: аналогічно як картка на довірену особу чи ні?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:23

  wig написав:Кста, 5% на билеты это еще и по промо-акции. До 30.11.2019.
https://promos.privatbank.ua/ua/signature
2 человека уже зарегистрировалось.

Эти двое просто не поняли о чем речь, просто увидели слово АКЦИЯ :D
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:46

  Вкладчик1234 написав:НБУ В ЧЕРВНІ НАДАВ ПРИВАТБАНКУ РЕФІНАНСУВАННЯ НА 2,5 МЛРД ГРН
http://finbalance.com.ua/news/nbu-v-chervni-nadav-privatbanku-refinansuvannya-na-25-mlrd-hrn

А зачем Приватбанку рефинанс? У него ж в этом году рекордная сверхприбыль.
Julio
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  #<1 ... 8192819381948195
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