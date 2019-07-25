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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 05:44
WachtAmRhein написав:
Друзья, растолкуйте пожалуйста.
Есть карта, с которой в июне было потрачено 19 с копейками тысяч гривен.
весь июль в приват24 висит сумма долга, типа погасите до 25го июля. 25го в 19:00 через терминал наличкой закидывается 18100 и в 19:09 через приват24 другой клиент закидывает остальное.
Инфа в этом блоке обновляется на следующий день, где-то около 10-12 часов.
Зачисление проходит как обычно, практически онлайн.
Так что не бздо
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 07:23
Вкладчик1234 написав: WachtAmRhein написав:
Друзья, растолкуйте пожалуйста.
Есть карта, с которой в июне было потрачено 19 с копейками тысяч гривен.
весь июль в приват24 висит сумма долга, типа погасите до 25го июля. 25го в 19:00 через терминал наличкой закидывается 18100 и в 19:09 через приват24 другой клиент закидывает остальное.
Инфа в этом блоке обновляется на следующий день, где-то около 10-12 часов.
Зачисление проходит как обычно, практически онлайн.
Так что не бздо
Ну не знаю. У меня обычно к утренней покормке (7-8 утра) на следующий день все становится ровно.
Думаю где-то ночью высчитывают.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 08:01
В полвосьмого ещё горели циферки, сейчас вот посмотрел: немае заборгованости
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:55
guntherhouse777 написав:
Так там таааакие преимущества!
1.Карта вертикальная.
2. С лазерной гравировкой для нанесения данных и подписи.
Как-будто раньше маркером писали или железкой нацарапывали на карте имя и все остальное.
Вертикальных карт в последнее время - достаточно.
Акценты в рекламе расставлены не на том.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:47
Агов, підкажіть хтось, будь ласка, як можна до Юніорки візи додатковий мастер зробити, щоб першу не заблокували?
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 17:57
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:14
kreuz, поточна картка Visa миттєвого випуску чи ні? У дитини тільки одна ця картка?
Зауважу, що додаткову картку Mastercard треба буде робити іменну з фото.
PS Не мав справи з картками Юніора. Як у веб-версії Приват24 для одного з батьків відображається ця картка: аналогічно як картка на довірену особу чи ні?
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:23
Эти двое просто не поняли о чем речь, просто увидели слово АКЦИЯ
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:46
А зачем Приватбанку рефинанс? У него ж в этом году рекордная сверхприбыль.
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