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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:59
господа подскажите следующий вопрос:
у меня есть карт Универсальна-Голд с фото мастер, хочу к ней допку Визу не именную.
в отделение сказали что не смогут привязать.
правильно сказали? или просто идти в другое где сумеют?
З.Ы.
раньше у меня была такая связка и работало - но очерёдность оформление была наоборот бомже голд, а потом карта с фото.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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uaprofi
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:07
А если на доверенное лицо выпустить бомж допку ?
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demichh
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:09
uaprofi написав:
господа подскажите следующий вопрос:
у меня есть карт Универсальна-Голд с фото мастер, хочу к ней допку Визу не именную.
в отделение сказали что не смогут привязать.
правильно сказали? или просто идти в другое где сумеют?
З.Ы.
раньше у меня была такая связка и работало - но очерёдность оформление была наоборот бомже голд, а потом карта с фото.
Если не могут привязать в отделении, привяжите сами в Приват24, только в процессе привязки отключите пимпочку "заблокировать существующую карту". Я так сделал в свое время: пришел в отделение обменять бомжеголд на заказанную именную, пофигистичная операционистка выдала ее мне со словами "активируете в банкомате". Я привязал новую карту в Приват24, в итоге работают обе.
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Julio
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:09
uaprofi написав:
господа подскажите следующий вопрос:
у меня есть карт Универсальна-Голд с фото мастер, хочу к ней допку Визу не именную.
в отделение сказали что не смогут привязать.
правильно сказали? или просто идти в другое где сумеют?
З.Ы.
раньше у меня была такая связка и работало - но очерёдность оформление была наоборот бомже голд, а потом карта с фото.
Просто идти в другое отделение, где все делается.
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Maksi2
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:41
Julio написав:
А зачем Приватбанку рефинанс? У него ж в этом году рекордная сверхприбыль.
Если посмотреть структуру доходов банка то вопросы как бы отпадут. От того что прибыль рисуется от огвз денег больше не становится. Потому как почти всю прибыль пришлось отдать в бюджет. А не продуманная политика с заниженными процентными ставками привела к тому что и привлеченные на депо деньги стали массово выводится. Потому и ставки стали поднимать, а теперь вот рефинанс привлекать...
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Flamingo
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:09
Julio написав:
...пофигистичная операционистка выдала ее мне со словами "активируете в банкомате".
Если в веб-версии Приват24 не будет пункта для прикрепления новой карты к счёту, то пробуйте через банкомат. Именную карту в отличие от мгновенных банкомат не должен съесть.
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MASolomko
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:45
MASolomko написав:
Именную карту в отличие от мгновенных банкомат не должен съесть.
в банкоматі вбудований сканер та модуль рекогносцировки ФІО на карті??
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greenozon
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:59
greenozon написав: MASolomko написав:
Именную карту в отличие от мгновенных банкомат не должен съесть.
в банкоматі вбудований сканер та модуль рекогносцировки ФІО на карті??
Банкомат определяет карту по БИНу.
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Kevin
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 23:04
greenozon написав: MASolomko написав:
Именную карту в отличие от мгновенных банкомат не должен съесть.
в банкоматі вбудований сканер та модуль рекогносцировки ФІО на карті??
Приблизно такий, як у POS-терміналі, коли він друкує ваше прізвище та ім'я на чеку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 23:05
Kevin написав: greenozon написав: MASolomko написав:
Именную карту в отличие от мгновенных банкомат не должен съесть.
в банкоматі вбудований сканер та модуль рекогносцировки ФІО на карті??
Банкомат определяет карту по БИНу.
лише свою, чи будь яку...
невже кожен АТМ має десятки тисяч бінів карт усього світу?
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greenozon
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