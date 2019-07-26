uaprofi написав:господа подскажите следующий вопрос:
у меня есть карт Универсальна-Голд с фото мастер, хочу к ней допку Визу не именную.
в отделение сказали что не смогут привязать.
правильно сказали? или просто идти в другое где сумеют?
З.Ы.
раньше у меня была такая связка и работало - но очерёдность оформление была наоборот бомже голд, а потом карта с фото.
Скорее всего обычную неименную допку к именной карте Голд привязать не получится. Для начала можно попробовать это сделать в Приват24, банкомат может просто не принять допку, а может и блокануть имеенную, особенно, если ее срок уже меньше года до окончания. Другая очередность оформления карт проходит без проблем.