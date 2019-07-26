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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8194819581968197
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 04:47

  uaprofi написав:господа подскажите следующий вопрос:
у меня есть карт Универсальна-Голд с фото мастер, хочу к ней допку Визу не именную.
в отделение сказали что не смогут привязать.
правильно сказали? или просто идти в другое где сумеют?
З.Ы.
раньше у меня была такая связка и работало - но очерёдность оформление была наоборот бомже голд, а потом карта с фото.

Скорее всего обычную неименную допку к именной карте Голд привязать не получится. Для начала можно попробовать это сделать в Приват24, банкомат может просто не принять допку, а может и блокануть имеенную, особенно, если ее срок уже меньше года до окончания. Другая очередность оформления карт проходит без проблем.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:06

Re: Приватбанк

greenozon написав:
  Kevin написав:
Банкомат определяет карту по БИНу.


лише свою, чи будь яку...
невже кожен АТМ має десятки тисяч бінів карт усього світу?
Ещё он хранит информацию об остатках на всех карта мира. )
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:49

  MASolomko написав:kreuz, поточна картка Visa миттєвого випуску чи ні? У дитини тільки одна ця картка?

Зауважу, що додаткову картку Mastercard треба буде робити іменну з фото.

PS Не мав справи з картками Юніора. Як у веб-версії Приват24 для одного з батьків відображається ця картка: аналогічно як картка на довірену особу чи ні?

У дитини одна Юніорка віза з індивідуальним дизайном, безіменка. А хіба іменка з фото цю не заблокує?

Так само виглядає, як на довірену особу.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 07:54

  velvet написав:
  kreuz написав:Агов, підкажіть хтось, будь ласка, як можна до Юніорки візи додатковий мастер зробити, щоб першу не заблокували?

можно вторую карту открыть мастер с отдельным счетом или принципиально допкарту к имеющемуся?

Гадаю, що треба додаткову, бо це все заради участі в акції для Юніорів, де треба робити платежі з МС згідно її сценарію.
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 08:14

Re: Приватбанк

Мова про оце: https://promos.privatbank.ua/ru/supergeroi-privatbanka
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