uaprofi написав:господа подскажите следующий вопрос: у меня есть карт Универсальна-Голд с фото мастер, хочу к ней допку Визу не именную. в отделение сказали что не смогут привязать. правильно сказали? или просто идти в другое где сумеют? З.Ы. раньше у меня была такая связка и работало - но очерёдность оформление была наоборот бомже голд, а потом карта с фото.
Скорее всего обычную неименную допку к именной карте Голд привязать не получится. Для начала можно попробовать это сделать в Приват24, банкомат может просто не принять допку, а может и блокануть имеенную, особенно, если ее срок уже меньше года до окончания. Другая очередность оформления карт проходит без проблем.
kreuz написав:А хіба іменка з фото цю не заблокує?
Картка з індивідуальним дизайном є платною як би, банкомат заблокувати не повинен. Але все може бути. Самостійно можна додати картку до поточного рахунку, якщо картку замовляти через сайт. Можливо чи це зробити для дитини сказати не можу. Тому перевіряйте можливість замовити через сайти з облікового запису дитини, якщо ні, то пробуйте через себе як картку на довірену особу.