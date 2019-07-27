Приватбанк
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Додано: Суб 27 лип, 2019 04:47
uaprofi написав:
господа подскажите следующий вопрос:
у меня есть карт Универсальна-Голд с фото мастер, хочу к ней допку Визу не именную.
в отделение сказали что не смогут привязать.
правильно сказали? или просто идти в другое где сумеют?
З.Ы.
раньше у меня была такая связка и работало - но очерёдность оформление была наоборот бомже голд, а потом карта с фото.
Скорее всего обычную неименную допку к именной карте Голд привязать не получится. Для начала можно попробовать это сделать в Приват24, банкомат может просто не принять допку, а может и блокануть имеенную, особенно, если ее срок уже меньше года до окончания. Другая очередность оформления карт проходит без проблем.
Sanio
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Додано: Суб 27 лип, 2019 07:06
greenozon написав: Kevin написав:
Банкомат определяет карту по БИНу.
лише свою, чи будь яку...
невже кожен АТМ має десятки тисяч бінів карт усього світу?
Ещё он хранит информацию об остатках на всех карта мира. )
Aps
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Додано: Суб 27 лип, 2019 07:49
MASolomko написав:
kreuz, поточна картка Visa миттєвого випуску чи ні? У дитини тільки одна ця картка?
Зауважу, що додаткову картку Mastercard треба буде робити іменну з фото.
PS Не мав справи з картками Юніора. Як у веб-версії Приват24 для одного з батьків відображається ця картка: аналогічно як картка на довірену особу чи ні?
У дитини одна Юніорка віза з індивідуальним дизайном, безіменка. А хіба іменка з фото цю не заблокує?
Так само виглядає, як на довірену особу.
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kreuz
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Додано: Суб 27 лип, 2019 07:54
velvet написав: kreuz написав:
Агов, підкажіть хтось, будь ласка, як можна до Юніорки візи додатковий мастер зробити, щоб першу не заблокували?
можно вторую карту открыть мастер с отдельным счетом или принципиально допкарту к имеющемуся?
Гадаю, що треба додаткову, бо це все заради участі в акції для Юніорів, де треба робити платежі з МС згідно її сценарію.
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Додано: Суб 27 лип, 2019 08:14
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kreuz
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Додано: Суб 27 лип, 2019 09:45
kreuz написав:
А хіба іменка з фото цю не заблокує?
Картка з індивідуальним дизайном є платною як би, банкомат заблокувати не повинен. Але все може бути.
Самостійно можна додати картку до поточного рахунку, якщо картку замовляти через сайт. Можливо чи це зробити для дитини сказати не можу. Тому перевіряйте можливість замовити через сайти з облікового запису дитини, якщо ні, то пробуйте через себе як картку на довірену особу.
MASolomko
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Додано: Суб 27 лип, 2019 09:54
kreuz карта с иддизайном не блокируется. блокируется тока обычная безымянка.
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IMPRINTER
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Додано: Суб 27 лип, 2019 14:53
Подскажите пож если СЭП отправить в субботу или воскресенье, он дойдет до получателя в понедельник или вторник?
Пасиб
Skiw
Skiw
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Додано: Суб 27 лип, 2019 15:05
Skiw написав:
Подскажите пож если СЭП отправить в субботу или воскресенье, он дойдет до получателя в понедельник или вторник?
Пасиб
В понедельник. Все что СЭПите сегодня из Првиата уходит завтра (в первый рабочий день).
novichok
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Додано: Суб 27 лип, 2019 20:10
novichok написав: Skiw написав:
Подскажите пож если СЭП отправить в субботу или воскресенье, он дойдет до получателя в понедельник или вторник?
Пасиб
В понедельник. Все что СЭПите сегодня из Првиата уходит завтра (в первый рабочий день).
Платеж уйдет во вторник утром.
никому не верю
sens
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