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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8195819681978198
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 21:05

  sens написав:
  novichok написав:
  Skiw написав:Подскажите пож если СЭП отправить в субботу или воскресенье, он дойдет до получателя в понедельник или вторник?
Пасиб

В понедельник. Все что СЭПите сегодня из Првиата уходит завтра (в первый рабочий день).

Платеж уйдет во вторник утром.

в понедельник
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