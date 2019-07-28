в понедельник
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2019 21:05
в понедельник
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Додано: Нед 28 лип, 2019 14:28
пора робити лототрон "угадай СЕП день"
+50грн !
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Додано: Нед 28 лип, 2019 15:39
Re: Приватбанк
Пн-к
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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