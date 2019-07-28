|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2019 21:05
sens написав: novichok написав: Skiw написав:
Подскажите пож если СЭП отправить в субботу или воскресенье, он дойдет до получателя в понедельник или вторник?
Пасиб
В понедельник. Все что СЭПите сегодня из Првиата уходит завтра (в первый рабочий день).
Платеж уйдет во вторник утром.
в понедельник
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2410
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 лип, 2019 14:59
ставлю на Пн
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28803
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2304 раз.
- Подякували: 3334 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 28 лип, 2019 15:39
Пн-к
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2726
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:06
СЭП отправленный сегодня, поступит в понедельник - 100%
-
VetalUA
-
-
- Повідомлень: 932
- З нами з: 30.09.13
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:57
VetalUA написав:
СЭП отправленный сегодня, поступит в понедельник - 100%
Причем около 10:00
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28803
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2304 раз.
- Подякували: 3334 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|