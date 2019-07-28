в понедельник
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2019 21:05
в понедельник
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Нед 28 лип, 2019 14:28
пора робити лототрон "угадай СЕП день"
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 28 лип, 2019 15:39
Re: Приватбанк
Пн-к
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 28 лип, 2019 18:57
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:18
Всем доброго вечера ) Может кто то сталкивался в других странах . Пополнение карты Приватбанка КДВ в евро выданной в Украине в отделении Привата в Риге ? Какую комиссию возьмут???
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:44
olgerd Задайте єтот вопрос в калл-центр, да и все!
Я вот недавно интересовался по Китаю. обїяснили, вс' ясно
Спецназ Саакашвили!!!
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39 Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Нед 28 лип, 2019 20:12
Re: Приватбанк
Зараз переглядають цей форум: vika_barabash, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|