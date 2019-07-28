RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8195819681978198
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 21:05

  sens написав:
  novichok написав:
  Skiw написав:Подскажите пож если СЭП отправить в субботу или воскресенье, он дойдет до получателя в понедельник или вторник?
Пасиб

В понедельник. Все что СЭПите сегодня из Првиата уходит завтра (в первый рабочий день).

Платеж уйдет во вторник утром.

в понедельник
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2410
З нами з: 06.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 14:28

пора робити лототрон "угадай СЕП день" :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5613
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 14:59

ставлю на Пн :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28804
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2304 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 15:39

Re: Приватбанк

Пн-к
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2726
З нами з: 03.12.14
Подякував: 337 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:06

СЭП отправленный сегодня, поступит в понедельник - 100%
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 932
З нами з: 30.09.13
Подякував: 55 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 18:57

  VetalUA написав:СЭП отправленный сегодня, поступит в понедельник - 100%

Причем около 10:00
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28804
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2304 раз.
Подякували: 3334 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 19:18

Всем доброго вечера ) Может кто то сталкивался в других странах . Пополнение карты Приватбанка КДВ в евро выданной в Украине в отделении Привата в Риге ? Какую комиссию возьмут???
olgerd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3405
З нами з: 13.03.11
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 19:44

olgerd Задайте єтот вопрос в калл-центр, да и все!
Я вот недавно интересовался по Китаю. обїяснили, вс' ясно
Спецназ Саакашвили!!!
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39 Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 340
З нами з: 11.06.16
Подякував: 35 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 20:12

Re: Приватбанк

  protefiks1959 написав:olgerd Задайте єтот вопрос в калл-центр, да и все!
Я вот недавно интересовался по Китаю. обїяснили, вс' ясно
Задал( полная некомпетентность колцентра , сказали обращаться непосредственно в рижский приват . написал им письмо жду(((
olgerd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3405
З нами з: 13.03.11
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8195819681978198
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vika_barabash, Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.