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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лип, 2019 21:05
sens написав: novichok написав: Skiw написав:
Подскажите пож если СЭП отправить в субботу или воскресенье, он дойдет до получателя в понедельник или вторник?
Пасиб
В понедельник. Все что СЭПите сегодня из Првиата уходит завтра (в первый рабочий день).
Платеж уйдет во вторник утром.
в понедельник
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Додано: Нед 28 лип, 2019 14:59
ставлю на Пн
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 28 лип, 2019 15:39
Пн-к
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Нед 28 лип, 2019 18:06
СЭП отправленный сегодня, поступит в понедельник - 100%
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VetalUA
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Додано: Нед 28 лип, 2019 18:57
VetalUA написав:
СЭП отправленный сегодня, поступит в понедельник - 100%
Причем около 10:00
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Нед 28 лип, 2019 19:18
Всем доброго вечера ) Может кто то сталкивался в других странах . Пополнение карты Приватбанка КДВ в евро выданной в Украине в отделении Привата в Риге ? Какую комиссию возьмут???
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olgerd
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Додано: Нед 28 лип, 2019 19:44
olgerd Задайте єтот вопрос в калл-центр, да и все!
Я вот недавно интересовался по Китаю. обїяснили, вс' ясно
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protefiks1959
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Додано: Нед 28 лип, 2019 20:12
protefiks1959 написав:
olgerd Задайте єтот вопрос в калл-центр, да и все!
Я вот недавно интересовался по Китаю. обїяснили, вс' ясно
Задал( полная некомпетентность колцентра , сказали обращаться непосредственно в рижский приват . написал им письмо жду(((
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olgerd
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Додано: Пон 29 лип, 2019 08:31
greenozon написав:
пора робити лототрон "угадай СЕП день"
Победил понедельник. Платеж зачислился.
Всем пасиба
Skiw
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