RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8196819781988199
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:38

  Skiw написав:
  greenozon написав:пора робити лототрон "угадай СЕП день" :)

Победил понедельник. Платеж зачислился.
Всем пасиба :)
це Перемога!!!
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11500
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:55

Карта юниора

Ребёнок участвует в акции ПриватБанка.
Нужно перевести 10 гривен на счёт владельцу Юниор-карты, но среди его одноклассников не нашлось соответствующих пользователей.
Пожалуйста, напишите в личку - у кого есть возможность помочь, подробности расскажу :)
tomas-artem
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 12.03.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:05

  tomas-artem написав:Ребёнок участвует в акции ПриватБанка.
Нужно перевести 10 гривен на счёт владельцу Юниор-карты, но среди его одноклассников не нашлось соответствующих пользователей.
Пожалуйста, напишите в личку - у кого есть возможность помочь, подробности расскажу :)

ИМХО, пускай сам находит. Навык убеждения и достижения поставленной цели нужно же когда-то развивать или вы все будете делать за него? Он же не в детском саду, в конце-концов?
Slx
 
Повідомлень: 67
З нами з: 23.07.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8196819781988199
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Basilio2020, Сибарит і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.