це Перемога!!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:38
це Перемога!!!
никому не верю
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:55
Карта юниора
Ребёнок участвует в акции ПриватБанка.
Нужно перевести 10 гривен на счёт владельцу Юниор-карты, но среди его одноклассников не нашлось соответствующих пользователей.
Пожалуйста, напишите в личку - у кого есть возможность помочь, подробности расскажу
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:05
ИМХО, пускай сам находит. Навык убеждения и достижения поставленной цели нужно же когда-то развивать или вы все будете делать за него? Он же не в детском саду, в конце-концов?
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