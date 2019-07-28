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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2019 10:38
Skiw написав: greenozon написав:
пора робити лототрон "угадай СЕП день"
Победил понедельник. Платеж зачислился.
Всем пасиба
це Перемога!!!
никому не верю
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Додано: Пон 29 лип, 2019 10:55
Ребёнок участвует в акции ПриватБанка.
Нужно перевести 10 гривен на счёт владельцу Юниор-карты, но среди его одноклассников не нашлось соответствующих пользователей.
Пожалуйста, напишите в личку - у кого есть возможность помочь, подробности расскажу
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tomas-artem
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:05
tomas-artem написав:
Ребёнок участвует в акции ПриватБанка.
Нужно перевести 10 гривен на счёт владельцу Юниор-карты, но среди его одноклассников не нашлось соответствующих пользователей.
Пожалуйста, напишите в личку - у кого есть возможность помочь, подробности расскажу
ИМХО, пускай сам находит. Навык убеждения и достижения поставленной цели нужно же когда-то развивать или вы все будете делать за него? Он же не в детском саду, в конце-концов?
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Slx
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:39
Slx написав: tomas-artem написав:
Ребёнок участвует в акции ПриватБанка.
Нужно перевести 10 гривен на счёт владельцу Юниор-карты, но среди его одноклассников не нашлось соответствующих пользователей.
Пожалуйста, напишите в личку - у кого есть возможность помочь, подробности расскажу
ИМХО, пускай сам находит. Навык убеждения и достижения поставленной цели нужно же когда-то развивать или вы все будете делать за него? Он же не в детском саду, в конце-концов?
Согласен, но вроде 12 лет, и с банковскими делами ещё не знаком... хочется помочь
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tomas-artem
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Додано: Пон 29 лип, 2019 12:47
tomas-artem
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Додано: Пон 29 лип, 2019 14:53
tomas-artem написав:
Нужно перевести 10 гривен на счёт владельцу Юниор-карты
Киньте зі своєї карти.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 15:12
Квесторе_поверніться написав: tomas-artem написав:
Нужно перевести 10 гривен на счёт владельцу Юниор-карты
Киньте зі своєї карти.
Вангую, Примат мониторит отправителя. Нужен донор-юниор
Примата...
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jay2004
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