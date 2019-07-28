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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8196819781988199
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:38

  Skiw написав:
  greenozon написав:пора робити лототрон "угадай СЕП день" :)

Победил понедельник. Платеж зачислился.
Всем пасиба :)
це Перемога!!!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 10:55

Карта юниора

Ребёнок участвует в акции ПриватБанка.
Нужно перевести 10 гривен на счёт владельцу Юниор-карты, но среди его одноклассников не нашлось соответствующих пользователей.
Пожалуйста, напишите в личку - у кого есть возможность помочь, подробности расскажу :)
tomas-artem
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:05

  tomas-artem написав:Ребёнок участвует в акции ПриватБанка.
Нужно перевести 10 гривен на счёт владельцу Юниор-карты, но среди его одноклассников не нашлось соответствующих пользователей.
Пожалуйста, напишите в личку - у кого есть возможность помочь, подробности расскажу :)

ИМХО, пускай сам находит. Навык убеждения и достижения поставленной цели нужно же когда-то развивать или вы все будете делать за него? Он же не в детском саду, в конце-концов?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:39

  Slx написав:
  tomas-artem написав:Ребёнок участвует в акции ПриватБанка.
Нужно перевести 10 гривен на счёт владельцу Юниор-карты, но среди его одноклассников не нашлось соответствующих пользователей.
Пожалуйста, напишите в личку - у кого есть возможность помочь, подробности расскажу :)

ИМХО, пускай сам находит. Навык убеждения и достижения поставленной цели нужно же когда-то развивать или вы все будете делать за него? Он же не в детском саду, в конце-концов?


Согласен, но вроде 12 лет, и с банковскими делами ещё не знаком... хочется помочь :)
tomas-artem
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 12:47

tomas-artem
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:53

Re: Приватбанк

  tomas-artem написав:Нужно перевести 10 гривен на счёт владельцу Юниор-карты

Киньте зі своєї карти.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:12

  Квесторе_поверніться написав:
  tomas-artem написав:Нужно перевести 10 гривен на счёт владельцу Юниор-карты

Киньте зі своєї карти.


Вангую, Примат мониторит отправителя. Нужен донор-юниор Примата...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:40

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  tomas-artem написав:Нужно перевести 10 гривен на счёт владельцу Юниор-карты

Киньте зі своєї карти.


Вангую, Примат мониторит отправителя. Нужен донор-юниор Примата...


В точку! Вопрос уже закрыт, благодарим velvet :)
tomas-artem
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