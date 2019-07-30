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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8197819881998200
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 06:43

  M-Audio написав:А не напомнит ли кто-нибудь, месячный лимит на интернет-платежи, установленный для карты, действует в течение календарного месяца, или считается за период, например, последних 30 дней?
То есть, если лимит почти не использован, можно сейчас сделать платёж на (почти) сумму лимита, а после 1-го числа - ещё один такой же?

Странно, что никто не ответил на довольно простой вопрос. Неужели никто не сталкивался?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 07:58

  M-Audio написав:
  M-Audio написав:А не напомнит ли кто-нибудь, месячный лимит на интернет-платежи, установленный для карты, действует в течение календарного месяца, или считается за период, например, последних 30 дней?
То есть, если лимит почти не использован, можно сейчас сделать платёж на (почти) сумму лимита, а после 1-го числа - ещё один такой же?

Странно, что никто не ответил на довольно простой вопрос. Неужели никто не сталкивался?

Может все потому что нет смысла хранить в мозгу мусорную информацию. Сколько осталось лимита именно на сейчас можно всегда посмотреть в п24. Если лимита мало для нужного именно сейчас платежа - его можно поднять в п24. Так зачем заморачиваться сколько дней живёт условный "сферический конь в вакууме" и действует ли он лишь календарный месяц если его легко можно поменять именно под текущую потребность?
Flamingo
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  #<1 ... 8197819881998200
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