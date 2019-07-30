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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8197819881998200
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 06:43

  M-Audio написав:А не напомнит ли кто-нибудь, месячный лимит на интернет-платежи, установленный для карты, действует в течение календарного месяца, или считается за период, например, последних 30 дней?
То есть, если лимит почти не использован, можно сейчас сделать платёж на (почти) сумму лимита, а после 1-го числа - ещё один такой же?

Странно, что никто не ответил на довольно простой вопрос. Неужели никто не сталкивался?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 07:58

  M-Audio написав:
  M-Audio написав:А не напомнит ли кто-нибудь, месячный лимит на интернет-платежи, установленный для карты, действует в течение календарного месяца, или считается за период, например, последних 30 дней?
То есть, если лимит почти не использован, можно сейчас сделать платёж на (почти) сумму лимита, а после 1-го числа - ещё один такой же?

Странно, что никто не ответил на довольно простой вопрос. Неужели никто не сталкивался?

Может все потому что нет смысла хранить в мозгу мусорную информацию. Сколько осталось лимита именно на сейчас можно всегда посмотреть в п24. Если лимита мало для нужного именно сейчас платежа - его можно поднять в п24. Так зачем заморачиваться сколько дней живёт условный "сферический конь в вакууме" и действует ли он лишь календарный месяц если его легко можно поменять именно под текущую потребность?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:55

  Flamingo написав:
  M-Audio написав:
  M-Audio написав:А не напомнит ли кто-нибудь, месячный лимит на интернет-платежи, установленный для карты, действует в течение календарного месяца, или считается за период, например, последних 30 дней?
То есть, если лимит почти не использован, можно сейчас сделать платёж на (почти) сумму лимита, а после 1-го числа - ещё один такой же?

Странно, что никто не ответил на довольно простой вопрос. Неужели никто не сталкивался?

Может все потому что нет смысла хранить в мозгу мусорную информацию. Сколько осталось лимита именно на сейчас можно всегда посмотреть в п24. Если лимита мало для нужного именно сейчас платежа - его можно поднять в п24. Так зачем заморачиваться сколько дней живёт условный "сферический конь в вакууме" и действует ли он лишь календарный месяц если его легко можно поменять именно под текущую потребность?

То зараз так, а ось якщо станеться біда, тоді цей ліміт можуть лишити у тому розмірі, як є, без можливості його змінити, як у Дельті. Тоді для виходу це й може знадобиться. Тож питання має сенс, проте особисто я не знаю відповіді...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:02

Re: Приватбанк

  kreuz написав:То зараз так, а ось якщо станеться біда, тоді цей ліміт можуть лишити у тому розмірі, як є, без можливості його змінити, як у Дельті. Тоді для виходу це й може знадобиться. Тож питання має сенс, проте особисто я не знаю відповіді...

Я предлагаю решать проблемы по мере их возникновения. Потому так можно предположить что при большом "шухере" лимиты скорее всего полностью обнулят и от того что вы знаете о том что у вас было скажем "30000 неиспользованого лимита" вам будет не холодно не жарко
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:59

Re: Приватбанк

По регулярным платежам за комун. давно ввели комиссию? Один месяц есть, другой по некоторым услугам - нет.
hedge
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:52

Не погоджуся з Вами цього разу. Іноді й справді краще знати менше, але тут інший випадок, таке знання в Дельті стало в нагоді, може й тут знадобитися, за плечима його не носити. В цьому контексті ще є сенс його підняти, поки це можливо, але тут треба зважати на безпеку...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:57

  hedge написав:По регулярным платежам за комун. давно ввели комиссию? Один месяц есть, другой по некоторым услугам - нет.

Комісії по регулярці немає,а є комісія за послугу. Стандарт 1 грн,впринципі зручно))))
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 14:04

  kreuz написав:Не погоджуся з Вами цього разу. Іноді й справді краще знати менше, але тут інший випадок, таке знання в Дельті стало в нагоді, може й тут знадобитися, за плечима його не носити. В цьому контексті ще є сенс його підняти, поки це можливо, але тут треба зважати на безпеку...

Ну позвольте и мне не согласится с Вами :). Давайте идти еще дальше. Вы предлагаете одну крайность - я другую. Считаю надо так рассчитывать свои взаимоотношения с банками, чтобы вовремя из них уходить не доводя до использования подобных знаний. Понимаю, что "от тюрьмы и от сумы не зарекайся", но меня пока всевышний миловал покидать всевозможные дельты, форумы, платинумы, и прочие втб (карты перечисленных почивших в бозе банков я имел) задолго до ВА и прочих проблем. И оставаться при своих. :mrgreen:
Flamingo
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greenozon
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