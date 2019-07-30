Додано: Сер 31 лип, 2019 13:52

Не погоджуся з Вами цього разу. Іноді й справді краще знати менше, але тут інший випадок, таке знання в Дельті стало в нагоді, може й тут знадобитися, за плечима його не носити. В цьому контексті ще є сенс його підняти, поки це можливо, але тут треба зважати на безпеку...