|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 06:43
M-Audio написав:
А не напомнит ли кто-нибудь, месячный лимит на интернет-платежи, установленный для карты, действует в течение календарного месяца, или считается за период, например, последних 30 дней?
То есть, если лимит почти не использован, можно сейчас сделать платёж на (почти) сумму лимита, а после 1-го числа - ещё один такой же?
Странно, что никто не ответил на довольно простой вопрос. Неужели никто не сталкивался?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1633
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2019 07:58
M-Audio написав: M-Audio написав:
А не напомнит ли кто-нибудь, месячный лимит на интернет-платежи, установленный для карты, действует в течение календарного месяца, или считается за период, например, последних 30 дней?
То есть, если лимит почти не использован, можно сейчас сделать платёж на (почти) сумму лимита, а после 1-го числа - ещё один такой же?
Странно, что никто не ответил на довольно простой вопрос. Неужели никто не сталкивался?
Может все потому что нет смысла хранить в мозгу мусорную информацию. Сколько осталось лимита именно на сейчас можно всегда посмотреть в п24. Если лимита мало для нужного именно сейчас платежа - его можно поднять в п24. Так зачем заморачиваться сколько дней живёт условный "сферический конь в вакууме" и действует ли он лишь календарный месяц если его легко можно поменять именно под текущую потребность?
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2540
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2019 11:55
Flamingo написав: M-Audio написав: M-Audio написав:
А не напомнит ли кто-нибудь, месячный лимит на интернет-платежи, установленный для карты, действует в течение календарного месяца, или считается за период, например, последних 30 дней?
То есть, если лимит почти не использован, можно сейчас сделать платёж на (почти) сумму лимита, а после 1-го числа - ещё один такой же?
Странно, что никто не ответил на довольно простой вопрос. Неужели никто не сталкивался?
Может все потому что нет смысла хранить в мозгу мусорную информацию. Сколько осталось лимита именно на сейчас можно всегда посмотреть в п24. Если лимита мало для нужного именно сейчас платежа - его можно поднять в п24. Так зачем заморачиваться сколько дней живёт условный "сферический конь в вакууме" и действует ли он лишь календарный месяц если его легко можно поменять именно под текущую потребность?
То зараз так, а ось якщо станеться біда, тоді цей ліміт можуть лишити у тому розмірі, як є, без можливості його змінити, як у Дельті. Тоді для виходу це й може знадобиться. Тож питання має сенс, проте особисто я не знаю відповіді...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1753
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:02
kreuz написав:
То зараз так, а ось якщо станеться біда, тоді цей ліміт можуть лишити у тому розмірі, як є, без можливості його змінити, як у Дельті. Тоді для виходу це й може знадобиться. Тож питання має сенс, проте особисто я не знаю відповіді...
Я предлагаю решать проблемы по мере их возникновения. Потому так можно предположить что при большом "шухере" лимиты скорее всего полностью обнулят и от того что вы знаете о том что у вас было скажем "30000 неиспользованого лимита" вам будет не холодно не жарко
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2540
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2019 12:59
По регулярным платежам за комун. давно ввели комиссию? Один месяц есть, другой по некоторым услугам - нет.
-
hedge
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:52
Не погоджуся з Вами цього разу. Іноді й справді краще знати менше, але тут інший випадок, таке знання в Дельті стало в нагоді, може й тут знадобитися, за плечима його не носити. В цьому контексті ще є сенс його підняти, поки це можливо, але тут треба зважати на безпеку...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1753
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2019 13:57
hedge написав:
По регулярным платежам за комун. давно ввели комиссию? Один месяц есть, другой по некоторым услугам - нет.
Комісії по регулярці немає,а є комісія за послугу. Стандарт 1 грн,впринципі зручно))))
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 208
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:04
kreuz написав:
Не погоджуся з Вами цього разу. Іноді й справді краще знати менше, але тут інший випадок, таке знання в Дельті стало в нагоді, може й тут знадобитися, за плечима його не носити. В цьому контексті ще є сенс його підняти, поки це можливо, але тут треба зважати на безпеку...
Ну позвольте и мне не согласится с Вами
. Давайте идти еще дальше. Вы предлагаете одну крайность - я другую. Считаю надо так рассчитывать свои взаимоотношения с банками, чтобы вовремя из них уходить не доводя до использования подобных знаний. Понимаю, что "от тюрьмы и от сумы не зарекайся", но меня пока всевышний миловал покидать всевозможные дельты, форумы, платинумы, и прочие втб (карты перечисленных почивших в бозе банков я имел) задолго до ВА и прочих проблем. И оставаться при своих.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2540
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:16
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5630
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|