M-Audio написав:А не напомнит ли кто-нибудь, месячный лимит на интернет-платежи, установленный для карты, действует в течение календарного месяца, или считается за период, например, последних 30 дней? То есть, если лимит почти не использован, можно сейчас сделать платёж на (почти) сумму лимита, а после 1-го числа - ещё один такой же?
Странно, что никто не ответил на довольно простой вопрос. Неужели никто не сталкивался?
M-Audio написав:А не напомнит ли кто-нибудь, месячный лимит на интернет-платежи, установленный для карты, действует в течение календарного месяца, или считается за период, например, последних 30 дней? То есть, если лимит почти не использован, можно сейчас сделать платёж на (почти) сумму лимита, а после 1-го числа - ещё один такой же?
Странно, что никто не ответил на довольно простой вопрос. Неужели никто не сталкивался?
Может все потому что нет смысла хранить в мозгу мусорную информацию. Сколько осталось лимита именно на сейчас можно всегда посмотреть в п24. Если лимита мало для нужного именно сейчас платежа - его можно поднять в п24. Так зачем заморачиваться сколько дней живёт условный "сферический конь в вакууме" и действует ли он лишь календарный месяц если его легко можно поменять именно под текущую потребность?
M-Audio написав:А не напомнит ли кто-нибудь, месячный лимит на интернет-платежи, установленный для карты, действует в течение календарного месяца, или считается за период, например, последних 30 дней? То есть, если лимит почти не использован, можно сейчас сделать платёж на (почти) сумму лимита, а после 1-го числа - ещё один такой же?
Странно, что никто не ответил на довольно простой вопрос. Неужели никто не сталкивался?
Может все потому что нет смысла хранить в мозгу мусорную информацию. Сколько осталось лимита именно на сейчас можно всегда посмотреть в п24. Если лимита мало для нужного именно сейчас платежа - его можно поднять в п24. Так зачем заморачиваться сколько дней живёт условный "сферический конь в вакууме" и действует ли он лишь календарный месяц если его легко можно поменять именно под текущую потребность?
То зараз так, а ось якщо станеться біда, тоді цей ліміт можуть лишити у тому розмірі, як є, без можливості його змінити, як у Дельті. Тоді для виходу це й може знадобиться. Тож питання має сенс, проте особисто я не знаю відповіді...
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kreuz написав:То зараз так, а ось якщо станеться біда, тоді цей ліміт можуть лишити у тому розмірі, як є, без можливості його змінити, як у Дельті. Тоді для виходу це й може знадобиться. Тож питання має сенс, проте особисто я не знаю відповіді...
Я предлагаю решать проблемы по мере их возникновения. Потому так можно предположить что при большом "шухере" лимиты скорее всего полностью обнулят и от того что вы знаете о том что у вас было скажем "30000 неиспользованого лимита" вам будет не холодно не жарко
Не погоджуся з Вами цього разу. Іноді й справді краще знати менше, але тут інший випадок, таке знання в Дельті стало в нагоді, може й тут знадобитися, за плечима його не носити. В цьому контексті ще є сенс його підняти, поки це можливо, але тут треба зважати на безпеку...
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kreuz написав:Не погоджуся з Вами цього разу. Іноді й справді краще знати менше, але тут інший випадок, таке знання в Дельті стало в нагоді, може й тут знадобитися, за плечима його не носити. В цьому контексті ще є сенс його підняти, поки це можливо, але тут треба зважати на безпеку...
Ну позвольте и мне не согласится с Вами . Давайте идти еще дальше. Вы предлагаете одну крайность - я другую. Считаю надо так рассчитывать свои взаимоотношения с банками, чтобы вовремя из них уходить не доводя до использования подобных знаний. Понимаю, что "от тюрьмы и от сумы не зарекайся", но меня пока всевышний миловал покидать всевозможные дельты, форумы, платинумы, и прочие втб (карты перечисленных почивших в бозе банков я имел) задолго до ВА и прочих проблем. И оставаться при своих.