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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8198819982008201
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:08

  stryzhko написав:
greenozon написав:Запланували продаж ПБ через 3 роки

Запланували ще в 2017-му. Рухаються до 2022-го по плану. https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/632572/

Як і купили, за 1 грн?
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