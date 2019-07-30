stryzhko написав:greenozon написав:Запланували продаж ПБ через 3 роки
Запланували ще в 2017-му. Рухаються до 2022-го по плану.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/632572/
Як і купили, за 1 грн?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 19:08
Як і купили, за 1 грн?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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