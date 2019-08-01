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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8198819982008201
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:08

  stryzhko написав:
greenozon написав:Запланували продаж ПБ через 3 роки

Запланували ще в 2017-му. Рухаються до 2022-го по плану. https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/632572/

Як і купили, за 1 грн?
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:42

  tarasum написав:
  hedge написав:По регулярным платежам за комун. давно ввели комиссию? Один месяц есть, другой по некоторым услугам - нет.

Комісії по регулярці немає,а є комісія за послугу. Стандарт 1 грн,впринципі зручно))))

В мене почали за регулярку брати 1 грн з травня. Вже 2 місяця картой не користуюсь. Моня підв'язала все. Ну і Тася з Ощадом
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:27

Панове, а у межах Прихвата на рахунок юр. особи платежі зараз ходять 24/7 у реальному часі чи за регламентом СЕПа? За старою звичкою розраховую на 1-ше, але це ж Прихват... Загалом, цікавить варіант чи побачить юр. особа платіж, зроблений у вихідний, у той же день.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:46

  klug написав:Панове, а у межах Прихвата на рахунок юр. особи платежі зараз ходять 24/7 у реальному часі чи за регламентом СЕПа? За старою звичкою розраховую на 1-ше, але це ж Прихват... Загалом, цікавить варіант чи побачить юр. особа платіж, зроблений у вихідний, у той же день.

24/7 в пределах Привата у юриков. Реально заходит.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:39

Re: Приватбанк

Необходимо пополнить доходную карту конкорд банка, есть универсалка привата с личными средствами. Какая комиссия взимается?
postal-crazy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:45

  postal-crazy написав:Необходимо пополнить доходную карту конкорд банка, есть универсалка привата с личными средствами. Какая комиссия взимается?

смотря как пополнять. Можно за 3 грн. не зависимо от суммы (СЭП), можно и за 0 если знаете как :roll:
Востаннє редагувалось Flamingo в П'ят 02 сер, 2019 07:45, всього редагувалось 1 раз.
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