Панове, а у межах Прихвата на рахунок юр. особи платежі зараз ходять 24/7 у реальному часі чи за регламентом СЕПа? За старою звичкою розраховую на 1-ше, але це ж Прихват... Загалом, цікавить варіант чи побачить юр. особа платіж, зроблений у вихідний, у той же день.
klug написав:Панове, а у межах Прихвата на рахунок юр. особи платежі зараз ходять 24/7 у реальному часі чи за регламентом СЕПа? За старою звичкою розраховую на 1-ше, але це ж Прихват... Загалом, цікавить варіант чи побачить юр. особа платіж, зроблений у вихідний, у той же день.
24/7 в пределах Привата у юриков. Реально заходит.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7