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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:24
postal-crazy
НА Голден дрим без комиса
Додано: Суб 03 сер, 2019 08:58
Re: Приватбанк
а давно это прихват24 научился менять курсы где-то около полуночи, да еще и с пятницы на субботу? Смотрю в 23:00 - 25.64, смотрю в 00:00 - 25,77.
Помнится когда-то было, что как уйдут в пятницу где-то в 19_00 с какими-то курсами, так с ними и отдыхают до утра понедельника.
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