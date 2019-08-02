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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8199820082018202
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:24

postal-crazy

НА Голден дрим без комиса :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 08:58

Re: Приватбанк

а давно это прихват24 научился менять курсы где-то около полуночи, да еще и с пятницы на субботу? Смотрю в 23:00 - 25.64, смотрю в 00:00 - 25,77.
Помнится когда-то было, что как уйдут в пятницу где-то в 19_00 с какими-то курсами, так с ними и отдыхают до утра понедельника.
Alex2007
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  #<1 ... 8199820082018202
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