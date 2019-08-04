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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:24
postal-crazy
НА Голден дрим без комиса
Додано: Суб 03 сер, 2019 08:58
Re: Приватбанк
а давно это прихват24 научился менять курсы где-то около полуночи, да еще и с пятницы на субботу? Смотрю в 23:00 - 25.64, смотрю в 00:00 - 25,77.
Помнится когда-то было, что как уйдут в пятницу где-то в 19_00 с какими-то курсами, так с ними и отдыхают до утра понедельника.
Додано: Суб 03 сер, 2019 12:33
Когда бакс растет - конечно меняют.
Додано: Нед 04 сер, 2019 14:59
Пополнение Виртуальной карты Универсальная
Какой смысл в виртуальной карте Универсальная, если её пополнение наличными через терминал стоит 1%? Сегодня пытался пополнить её авторизававшись своей пластиковой картой, был неприятно удивлён.
Додано: Нед 04 сер, 2019 15:38
Anatolii Какая-то ошибка - На сайте:0.00 % - пополнение владельцем карты;
- 0.5% от суммы (минимум 5 грн) - пополнение карты третим лицом;
- 0.2% от суммы (минимум 2 грн) - пополнение карты третим лицом клиентом - владельцем любой карты ПриватБанка (акционный тариф).
Додано: Нед 04 сер, 2019 16:49
Додано: Пон 05 сер, 2019 08:47
Да последние лет 5, вроде -- курс на выходные никогда не фиксировался.
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