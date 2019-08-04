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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:12
Счёт ФОПа в прихвате. Всегда переводил деньги со счёта на карту мони простым СЭПом. Полчаса и фсё, деньги на карте. Сегодня нежданка, денег нет. Захожу в кабинет и смотрю - ваш платёж отправлен в НБУ на обработку. Звонок в банк ясности не принёс, поток пустословия. В полпятого деньги зашли.
Кто может прояснить, шо это за обработка такая в НБУ? В первый раз столкнулся.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:29
swan forever написав:
Счёт ФОПа в прихвате. Всегда переводил деньги со счёта на карту мони простым СЭПом. Полчаса и фсё, деньги на карте. Сегодня нежданка, денег нет. Захожу в кабинет и смотрю - ваш платёж отправлен в НБУ на обработку. Звонок в банк ясности не принёс, поток пустословия. В полпятого деньги зашли.
Кто может прояснить, шо это за обработка такая в НБУ? В первый раз столкнулся.
Ну СЭП ведь через нбу проходит. На практике это выглядит так - клиентские платежи формируются в файлы, которые отправляются через специальные армы в НБУ. Там они в автоматическое режиме проводятся в те банки, в которые они адресованы. В одном файле может быть как только 1 так и несколько сотен платежей. Когда СЭП в начале 90-х только запускали декларировали скорость прохождения платежа 9 минут. Но это в идеале. И Если у банка есть деньги на корсчете в НБУ. Если же там денег нет то файлы "крутятся" пока банку не зайдут деньги на корсчет. Как только это происходит - платежи проходят. Видимо вы попали на ситуацию, когда на счёте у банка не оказалось достаточно денег для обработки того файла в котором был ваш платеж (или они были заблокированы под более важные дела).
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