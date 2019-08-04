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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8200820182028203 Додано: Пон 05 сер, 2019 16:12 Счёт ФОПа в прихвате. Всегда переводил деньги со счёта на карту мони простым СЭПом. Полчаса и фсё, деньги на карте. Сегодня нежданка, денег нет. Захожу в кабинет и смотрю - ваш платёж отправлен в НБУ на обработку. Звонок в банк ясности не принёс, поток пустословия. В полпятого деньги зашли.

Кто может прояснить, шо это за обработка такая в НБУ? В первый раз столкнулся. РОШЕН

ФУФЛО swan forever

Повідомлень: 505 З нами з: 27.05.15 Подякував: 128 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 16:29 swan forever написав: Счёт ФОПа в прихвате. Всегда переводил деньги со счёта на карту мони простым СЭПом. Полчаса и фсё, деньги на карте. Сегодня нежданка, денег нет. Захожу в кабинет и смотрю - ваш платёж отправлен в НБУ на обработку. Звонок в банк ясности не принёс, поток пустословия. В полпятого деньги зашли.

Кто может прояснить, шо это за обработка такая в НБУ? В первый раз столкнулся. Счёт ФОПа в прихвате. Всегда переводил деньги со счёта на карту мони простым СЭПом. Полчаса и фсё, деньги на карте. Сегодня нежданка, денег нет. Захожу в кабинет и смотрю - ваш платёж отправлен в НБУ на обработку. Звонок в банк ясности не принёс, поток пустословия. В полпятого деньги зашли.Кто может прояснить, шо это за обработка такая в НБУ? В первый раз столкнулся.

Ну СЭП ведь через нбу проходит. На практике это выглядит так - клиентские платежи формируются в файлы, которые отправляются через специальные армы в НБУ. Там они в автоматическое режиме проводятся в те банки, в которые они адресованы. В одном файле может быть как только 1 так и несколько сотен платежей. Когда СЭП в начале 90-х только запускали декларировали скорость прохождения платежа 9 минут. Но это в идеале. И Если у банка есть деньги на корсчете в НБУ. Если же там денег нет то файлы "крутятся" пока банку не зайдут деньги на корсчет. Как только это происходит - платежи проходят. Видимо вы попали на ситуацию, когда на счёте у банка не оказалось достаточно денег для обработки того файла в котором был ваш платеж (или они были заблокированы под более важные дела). Ну СЭП ведь через нбу проходит. На практике это выглядит так - клиентские платежи формируются в файлы, которые отправляются через специальные армы в НБУ. Там они в автоматическое режиме проводятся в те банки, в которые они адресованы. В одном файле может быть как только 1 так и несколько сотен платежей. Когда СЭП в начале 90-х только запускали декларировали скорость прохождения платежа 9 минут. Но это в идеале. И Если у банка есть деньги на корсчете в НБУ. Если же там денег нет то файлы "крутятся" пока банку не зайдут деньги на корсчет. Как только это происходит - платежи проходят. Видимо вы попали на ситуацию, когда на счёте у банка не оказалось достаточно денег для обработки того файла в котором был ваш платеж (или они были заблокированы под более важные дела). Flamingo

Повідомлень: 2577 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 556 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2019 18:35 Flamingo написав: swan forever написав: Счёт ФОПа в прихвате. Всегда переводил деньги со счёта на карту мони простым СЭПом. Полчаса и фсё, деньги на карте. Сегодня нежданка, денег нет. Захожу в кабинет и смотрю - ваш платёж отправлен в НБУ на обработку. Звонок в банк ясности не принёс, поток пустословия. В полпятого деньги зашли.

Кто может прояснить, шо это за обработка такая в НБУ? В первый раз столкнулся. Счёт ФОПа в прихвате. Всегда переводил деньги со счёта на карту мони простым СЭПом. Полчаса и фсё, деньги на карте. Сегодня нежданка, денег нет. Захожу в кабинет и смотрю - ваш платёж отправлен в НБУ на обработку. Звонок в банк ясности не принёс, поток пустословия. В полпятого деньги зашли.Кто может прояснить, шо это за обработка такая в НБУ? В первый раз столкнулся.

Ну СЭП ведь через нбу проходит. На практике это выглядит так - клиентские платежи формируются в файлы, которые отправляются через специальные армы в НБУ. Там они в автоматическое режиме проводятся в те банки, в которые они адресованы. В одном файле может быть как только 1 так и несколько сотен платежей. Когда СЭП в начале 90-х только запускали декларировали скорость прохождения платежа 9 минут. Но это в идеале. И Если у банка есть деньги на корсчете в НБУ. Если же там денег нет то файлы "крутятся" пока банку не зайдут деньги на корсчет. Как только это происходит - платежи проходят. Видимо вы попали на ситуацию, когда на счёте у банка не оказалось достаточно денег для обработки того файла в котором был ваш платеж (или они были заблокированы под более важные дела). Ну СЭП ведь через нбу проходит. На практике это выглядит так - клиентские платежи формируются в файлы, которые отправляются через специальные армы в НБУ. Там они в автоматическое режиме проводятся в те банки, в которые они адресованы. В одном файле может быть как только 1 так и несколько сотен платежей. Когда СЭП в начале 90-х только запускали декларировали скорость прохождения платежа 9 минут. Но это в идеале. И Если у банка есть деньги на корсчете в НБУ. Если же там денег нет то файлы "крутятся" пока банку не зайдут деньги на корсчет. Как только это происходит - платежи проходят. Видимо вы попали на ситуацию, когда на счёте у банка не оказалось достаточно денег для обработки того файла в котором был ваш платеж (или они были заблокированы под более важные дела).

Вряд ли. У меня часто сеп из аллы на моно долго идет, а на другие банки довольно оперативно. Причем из моно коммуналка на приват, тоже идет долго.

Тут еще вопрос какой счет использовался ибан или старый. Вряд ли. У меня часто сеп из аллы на моно долго идет, а на другие банки довольно оперативно. Причем из моно коммуналка на приват, тоже идет долго.Тут еще вопрос какой счет использовался ибан или старый. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5306 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8200820182028203 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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