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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:12
Счёт ФОПа в прихвате. Всегда переводил деньги со счёта на карту мони простым СЭПом. Полчаса и фсё, деньги на карте. Сегодня нежданка, денег нет. Захожу в кабинет и смотрю - ваш платёж отправлен в НБУ на обработку. Звонок в банк ясности не принёс, поток пустословия. В полпятого деньги зашли.
Кто может прояснить, шо это за обработка такая в НБУ? В первый раз столкнулся.
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:29
swan forever написав:
Счёт ФОПа в прихвате. Всегда переводил деньги со счёта на карту мони простым СЭПом. Полчаса и фсё, деньги на карте. Сегодня нежданка, денег нет. Захожу в кабинет и смотрю - ваш платёж отправлен в НБУ на обработку. Звонок в банк ясности не принёс, поток пустословия. В полпятого деньги зашли.
Кто может прояснить, шо это за обработка такая в НБУ? В первый раз столкнулся.
Ну СЭП ведь через нбу проходит. На практике это выглядит так - клиентские платежи формируются в файлы, которые отправляются через специальные армы в НБУ. Там они в автоматическое режиме проводятся в те банки, в которые они адресованы. В одном файле может быть как только 1 так и несколько сотен платежей. Когда СЭП в начале 90-х только запускали декларировали скорость прохождения платежа 9 минут. Но это в идеале. И Если у банка есть деньги на корсчете в НБУ. Если же там денег нет то файлы "крутятся" пока банку не зайдут деньги на корсчет. Как только это происходит - платежи проходят. Видимо вы попали на ситуацию, когда на счёте у банка не оказалось достаточно денег для обработки того файла в котором был ваш платеж (или они были заблокированы под более важные дела).
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Flamingo
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Додано: Пон 05 сер, 2019 18:35
Flamingo написав: swan forever написав:
Счёт ФОПа в прихвате. Всегда переводил деньги со счёта на карту мони простым СЭПом. Полчаса и фсё, деньги на карте. Сегодня нежданка, денег нет. Захожу в кабинет и смотрю - ваш платёж отправлен в НБУ на обработку. Звонок в банк ясности не принёс, поток пустословия. В полпятого деньги зашли.
Кто может прояснить, шо это за обработка такая в НБУ? В первый раз столкнулся.
Ну СЭП ведь через нбу проходит. На практике это выглядит так - клиентские платежи формируются в файлы, которые отправляются через специальные армы в НБУ. Там они в автоматическое режиме проводятся в те банки, в которые они адресованы. В одном файле может быть как только 1 так и несколько сотен платежей. Когда СЭП в начале 90-х только запускали декларировали скорость прохождения платежа 9 минут. Но это в идеале. И Если у банка есть деньги на корсчете в НБУ. Если же там денег нет то файлы "крутятся" пока банку не зайдут деньги на корсчет. Как только это происходит - платежи проходят. Видимо вы попали на ситуацию, когда на счёте у банка не оказалось достаточно денег для обработки того файла в котором был ваш платеж (или они были заблокированы под более важные дела).
Вряд ли. У меня часто сеп из аллы на моно долго идет, а на другие банки довольно оперативно. Причем из моно коммуналка на приват, тоже идет долго.
Тут еще вопрос какой счет использовался ибан или старый.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Пон 05 сер, 2019 20:48
1) можно ли в Привате открыть мультивалютный текущий счет для физ лица?
2) возможно ли это сделать в Приват24 или нужно идти в отделение?
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fygol
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:02
fygol написав:
1) можно ли в Привате открыть мультивалютный текущий счет для физ лица?
2) возможно ли это сделать в Приват24 или нужно идти в отделение?
1. нет, но можно открыть отдельно разные счета в валютах usd, eur, uah, pln, gbp, chf, rur
2. текущий счет только в отделении
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VetalUA
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