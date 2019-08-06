RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8201820282038204>
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:12

Счёт ФОПа в прихвате. Всегда переводил деньги со счёта на карту мони простым СЭПом. Полчаса и фсё, деньги на карте. Сегодня нежданка, денег нет. Захожу в кабинет и смотрю - ваш платёж отправлен в НБУ на обработку. Звонок в банк ясности не принёс, поток пустословия. В полпятого деньги зашли.
Кто может прояснить, шо это за обработка такая в НБУ? В первый раз столкнулся.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 508
З нами з: 27.05.15
Подякував: 128 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:29

  swan forever написав:Счёт ФОПа в прихвате. Всегда переводил деньги со счёта на карту мони простым СЭПом. Полчаса и фсё, деньги на карте. Сегодня нежданка, денег нет. Захожу в кабинет и смотрю - ваш платёж отправлен в НБУ на обработку. Звонок в банк ясности не принёс, поток пустословия. В полпятого деньги зашли.
Кто может прояснить, шо это за обработка такая в НБУ? В первый раз столкнулся.

Ну СЭП ведь через нбу проходит. На практике это выглядит так - клиентские платежи формируются в файлы, которые отправляются через специальные армы в НБУ. Там они в автоматическое режиме проводятся в те банки, в которые они адресованы. В одном файле может быть как только 1 так и несколько сотен платежей. Когда СЭП в начале 90-х только запускали декларировали скорость прохождения платежа 9 минут. Но это в идеале. И Если у банка есть деньги на корсчете в НБУ. Если же там денег нет то файлы "крутятся" пока банку не зайдут деньги на корсчет. Как только это происходит - платежи проходят. Видимо вы попали на ситуацию, когда на счёте у банка не оказалось достаточно денег для обработки того файла в котором был ваш платеж (или они были заблокированы под более важные дела).
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2587
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:35

  Flamingo написав:
  swan forever написав:Счёт ФОПа в прихвате. Всегда переводил деньги со счёта на карту мони простым СЭПом. Полчаса и фсё, деньги на карте. Сегодня нежданка, денег нет. Захожу в кабинет и смотрю - ваш платёж отправлен в НБУ на обработку. Звонок в банк ясности не принёс, поток пустословия. В полпятого деньги зашли.
Кто может прояснить, шо это за обработка такая в НБУ? В первый раз столкнулся.

Ну СЭП ведь через нбу проходит. На практике это выглядит так - клиентские платежи формируются в файлы, которые отправляются через специальные армы в НБУ. Там они в автоматическое режиме проводятся в те банки, в которые они адресованы. В одном файле может быть как только 1 так и несколько сотен платежей. Когда СЭП в начале 90-х только запускали декларировали скорость прохождения платежа 9 минут. Но это в идеале. И Если у банка есть деньги на корсчете в НБУ. Если же там денег нет то файлы "крутятся" пока банку не зайдут деньги на корсчет. Как только это происходит - платежи проходят. Видимо вы попали на ситуацию, когда на счёте у банка не оказалось достаточно денег для обработки того файла в котором был ваш платеж (или они были заблокированы под более важные дела).

Вряд ли. У меня часто сеп из аллы на моно долго идет, а на другие банки довольно оперативно. Причем из моно коммуналка на приват, тоже идет долго.
Тут еще вопрос какой счет использовался ибан или старый.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5309
З нами з: 20.01.15
Подякував: 352 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:48

1) можно ли в Привате открыть мультивалютный текущий счет для физ лица?
2) возможно ли это сделать в Приват24 или нужно идти в отделение?
fygol
 
Повідомлень: 74
З нами з: 20.05.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:02

  fygol написав:1) можно ли в Привате открыть мультивалютный текущий счет для физ лица?
2) возможно ли это сделать в Приват24 или нужно идти в отделение?


1. нет, но можно открыть отдельно разные счета в валютах usd, eur, uah, pln, gbp, chf, rur
2. текущий счет только в отделении
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 933
З нами з: 30.09.13
Подякував: 56 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:32

  Flamingo написав:
  swan forever написав:Счёт ФОПа в прихвате. Всегда переводил деньги со счёта на карту мони простым СЭПом. Полчаса и фсё, деньги на карте. Сегодня нежданка, денег нет. Захожу в кабинет и смотрю - ваш платёж отправлен в НБУ на обработку. Звонок в банк ясности не принёс, поток пустословия. В полпятого деньги зашли.
Кто может прояснить, шо это за обработка такая в НБУ? В первый раз столкнулся.

Ну СЭП ведь через нбу проходит. На практике это выглядит так - клиентские платежи формируются в файлы, которые отправляются через специальные армы в НБУ. Там они в автоматическое режиме проводятся в те банки, в которые они адресованы. В одном файле может быть как только 1 так и несколько сотен платежей. Когда СЭП в начале 90-х только запускали декларировали скорость прохождения платежа 9 минут. Но это в идеале. И Если у банка есть деньги на корсчете в НБУ. Если же там денег нет то файлы "крутятся" пока банку не зайдут деньги на корсчет. Как только это происходит - платежи проходят. Видимо вы попали на ситуацию, когда на счёте у банка не оказалось достаточно денег для обработки того файла в котором был ваш платеж (или они были заблокированы под более важные дела).

Снова отправили в НБУ. А это на весь день.
Наверное дело не в кластерах, скорее так будет каждый раз. Значит надо менять банк для ФОПа.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 508
З нами з: 27.05.15
Подякував: 128 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 08:52

Re: Приватбанк

  swan forever написав:Значит надо менять банк для ФОПа.
Мерин ждет Вас viewtopic.php?p=4718195#p4718195
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2781
З нами з: 03.12.14
Подякував: 349 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 09:11

  swan forever написав:Снова отправили в НБУ. А это на весь день.
Наверное дело не в кластерах, скорее так будет каждый раз. Значит надо менять банк для ФОПа.


Хотите найти банк который не будет оправлять СЭПы в НБУ? :?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2779
З нами з: 24.06.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:00

  Aps написав:
  swan forever написав:Снова отправили в НБУ. А это на весь день.
Наверное дело не в кластерах, скорее так будет каждый раз. Значит надо менять банк для ФОПа.


Хотите найти банк который не будет оправлять СЭПы в НБУ? :?

Скорее есть желание попасть не в хитросделанный банк, который третьесортных (для банка) клиентов не будет ставить в последнюю очередь на проведение СЭП. Платёж то этим днем то пройдёт, но ФОПу нужны деньги утром, а не вечером. Чём больше банк - тем сложнее управлять коосчетом, чтобы хватало всем и тем выше вероятность, что вы окажетесь в какой нибудь третьей очереди :(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2587
З нами з: 20.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:13

  swan forever написав:Снова отправили в НБУ. А это на весь день.
Наверное дело не в кластерах, скорее так будет каждый раз. Значит надо менять банк для ФОПа.


Может это тормоза со стороны мони? Попробуйте отправить платеж на другой банк.
rudnitep
 
Повідомлень: 134
З нами з: 16.11.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8201820282038204>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amid, MASolomko, Stringer, Vorlon, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13124)
07.08.2019 12:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.