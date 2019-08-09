swan forever написав:Снова отправили в НБУ. А это на весь день. Наверное дело не в кластерах, скорее так будет каждый раз. Значит надо менять банк для ФОПа.
Вы отправляете деньги на личную карту монобанка - СЭП на счет физического лица в "Универсал банке"? Если так, то этот платеж попадает на дополнительную проверку - все банки при проведение таких платежей сейчас должны проверять ФОПа на оплату налогов и отсутствие задолженности по единого социальному взносу, поэтому и задержка. но с июля НБУ обязал все банки дополнительно проверят все платежи со счетов юридических лиц и ФОПов на счета и карты физлиц.
Ferlakur написав:А что, теперь Приват не публикует на сайте курсы конвертации по картам кроме доллара, рубля и евро? Или теперь нет прямой конвертации например, в злотый?
Проверил экспериментальным путем, около 9 утра курс был 6,67. При этом в отделениях 6,7. На сайте полного перечня курсов не нашел, кроме дурацкого конвертера на главной странице, и то только для отделений, по картам нет. Может подскажет кто, где искать?
Ferlakur написав:А что, теперь Приват не публикует на сайте курсы конвертации по картам кроме доллара, рубля и евро? Или теперь нет прямой конвертации например, в злотый?
Проверил экспериментальным путем, около 9 утра курс был 6,67. При этом в отделениях 6,7. На сайте полного перечня курсов не нашел, кроме дурацкого конвертера на главной странице, и то только для отделений, по картам нет. Может подскажет кто, где искать?
А шо банки уже в 9:00 рисуют новый курс на окнах? Я думал, шо не раньше 10:00 это происходит
Ferlakur написав:А что, теперь Приват не публикует на сайте курсы конвертации по картам кроме доллара, рубля и евро? Или теперь нет прямой конвертации например, в злотый?
Проверил экспериментальным путем, около 9 утра курс был 6,67. При этом в отделениях 6,7. На сайте полного перечня курсов не нашел, кроме дурацкого конвертера на главной странице, и то только для отделений, по картам нет. Может подскажет кто, где искать?
А шо банки уже в 9:00 рисуют новый курс на окнах? Я думал, шо не раньше 10:00 это происходит
Не знаю, когда они рисуют, это курс на тот момент был на сайте "в отделениях". Вопрос не об этом. Вопрос, ГДЕ на сайте полный список курсов валют?
До кінця жовтня ПриватБанк запустив можливість безкоштовних переказів на картки Mastercard через мобільний сервіс Fin.do. Як повідомили в банку, акційні безкоштовні умови будуть діяти для переказів в Україну на суму до 250 доларів США з Європи, країн СНД, Туреччини та Ізраїлю. https://privatbank.ua/news/2019/8/5/995
.... перетягну це сюди, так як кажуть, що тут це вже пережовувалось... (а я тут не часто заходжу, то і не в курсі)
Долярчик написав:....Доброго вечора, фінансові фахівці! ... а що ж то ніхто не підказав, що "оплата частинами" надається лише на певний ліміт(у моєму випадку лише на 25К),а не на весь кредитний ліміт, який у вас є на картці?(в мене ліміт на двох картках по 50К)
....еееехххххх, а я то думав наберу мебелі і техніки на дві кредитки(~ на 100К), а воно он як...
... і ще отака смс-ка після спроби оплатити частинами(товар на суму 50К)прийшла: "ХХХХХХХ ХХХХХХХХ! Ви можете купити товар за сервісом "Оплата частинами" до 25000 грн. Будь ласка, виберіть товар у межах зазначеної суми"
.... трохи дивно, що довіряють мені кредитного ліміту 50К, а на оплату частинами - лише 25
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4