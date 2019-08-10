RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8202820382048205>
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:30

Re: Приватбанк

Я не знаю как было до 5 августа, но сейчас в старой веб-версии Приват24 вместе с IBAN в карточных реквизитах рисует номера текущих счета 2620. Единственное по валютным как и раньше отображает.

Номер текущего счёта можно посмотреть в разделе заказа справки или в реквизитах для пополнения карты в других банках Украины.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 08.03.18
Подякував: 32 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 10:34

  swan forever написав:Снова отправили в НБУ. А это на весь день.
Наверное дело не в кластерах, скорее так будет каждый раз. Значит надо менять банк для ФОПа.

Вы отправляете деньги на личную карту монобанка - СЭП на счет физического лица в "Универсал банке"? Если так, то этот платеж попадает на дополнительную проверку - все банки при проведение таких платежей сейчас должны проверять ФОПа на оплату налогов и отсутствие задолженности по единого социальному взносу, поэтому и задержка. но с июля НБУ обязал все банки дополнительно проверят все платежи со счетов юридических лиц и ФОПов на счета и карты физлиц.
Sanio
 
Повідомлень: 830
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:39

  Ferlakur написав:А что, теперь Приват не публикует на сайте курсы конвертации по картам кроме доллара, рубля и евро? Или теперь нет прямой конвертации например, в злотый?

Проверил экспериментальным путем, около 9 утра курс был 6,67. При этом в отделениях 6,7.
На сайте полного перечня курсов не нашел, кроме дурацкого конвертера на главной странице, и то только для отделений, по картам нет.
Может подскажет кто, где искать?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3112
З нами з: 14.10.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:54

  Ferlakur написав:
  Ferlakur написав:А что, теперь Приват не публикует на сайте курсы конвертации по картам кроме доллара, рубля и евро? Или теперь нет прямой конвертации например, в злотый?

Проверил экспериментальным путем, около 9 утра курс был 6,67. При этом в отделениях 6,7.
На сайте полного перечня курсов не нашел, кроме дурацкого конвертера на главной странице, и то только для отделений, по картам нет.
Может подскажет кто, где искать?

А шо банки уже в 9:00 рисуют новый курс на окнах? Я думал, шо не раньше 10:00 это происходит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28872
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2308 раз.
Подякували: 3343 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:02

  clientage написав:
  Ferlakur написав:
  Ferlakur написав:А что, теперь Приват не публикует на сайте курсы конвертации по картам кроме доллара, рубля и евро? Или теперь нет прямой конвертации например, в злотый?

Проверил экспериментальным путем, около 9 утра курс был 6,67. При этом в отделениях 6,7.
На сайте полного перечня курсов не нашел, кроме дурацкого конвертера на главной странице, и то только для отделений, по картам нет.
Может подскажет кто, где искать?

А шо банки уже в 9:00 рисуют новый курс на окнах? Я думал, шо не раньше 10:00 это происходит

Не знаю, когда они рисуют, это курс на тот момент был на сайте "в отделениях". Вопрос не об этом. Вопрос, ГДЕ на сайте полный список курсов валют?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3112
З нами з: 14.10.08
Подякував: 183 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:28

До кінця жовтня ПриватБанк запустив можливість безкоштовних переказів на картки Mastercard через мобільний сервіс Fin.do. Як повідомили в банку, акційні безкоштовні умови будуть діяти для переказів в Україну на суму до 250 доларів США з Європи, країн СНД, Туреччини та Ізраїлю.
https://privatbank.ua/news/2019/8/5/995
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5689
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 07:37

... еееехххххх, а щастя було так близько)))

.... перетягну це сюди, так як кажуть, що тут це вже пережовувалось... (а я тут не часто заходжу, то і не в курсі) :roll:
  Долярчик написав:....Доброго вечора, фінансові фахівці! :mrgreen:
... а що ж то ніхто не підказав, що "оплата частинами" надається лише на певний ліміт(у моєму випадку лише на 25К),а не на весь кредитний ліміт, який у вас є на картці?(в мене ліміт на двох картках по 50К)

....еееехххххх, а я то думав наберу мебелі і техніки на дві кредитки(~ на 100К), а воно он як... :roll:



... і ще отака смс-ка після спроби оплатити частинами(товар на суму 50К)прийшла:
"ХХХХХХХ ХХХХХХХХ! Ви можете купити товар за сервісом "Оплата частинами" до 25000 грн. Будь ласка, виберіть товар у межах зазначеної суми"

.... трохи дивно, що довіряють мені кредитного ліміту 50К, а на оплату частинами - лише 25 :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6664
З нами з: 19.10.15
Подякував: 451 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:05

  Долярчик написав:.... трохи дивно, що довіряють мені кредитного ліміту 50К, а на оплату частинами - лише 25 :roll:

Це у всіх так, у мене також, 2 різних відділа - 2 різних суми, кредіт 50, оплата частинами 25.
Maksi2
 
Повідомлень: 72
З нами з: 18.06.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 17:39

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:я тут не часто заходжу, то і не в курсі

Зображення
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 03.12.14
Подякував: 358 раз.
Подякували: 368 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:11

.. абсурдний абсурд©

... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами.....
- дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К

.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину! :roll: :evil:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6664
З нами з: 19.10.15
Подякував: 451 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8202820382048205>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74412)
11.08.2019 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.