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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8202820382048205
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:15

  Долярчик написав:... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами.....
- дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К

.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину! :roll: :evil:

В моно обычно наоборот: на рассрочку лимит больше, чем карточный кредлимит.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:20

  Долярчик написав:... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами.....
- дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К

.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину! :roll: :evil:

Треба почекати десь тиждень, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:20

  Bosstone написав:
  Долярчик написав:... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами.....
- дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К

.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину! :roll: :evil:

В моно обычно наоборот: на рассрочку лимит больше, чем карточный кредлимит.

Оплата частями и рассрочка это принципиально разные продукты
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:32

Re: Приватбанк

Долярчик, что Вы там желаете купить на рассрочку больше 25к грн?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:32

  Stringer написав:Оплата частями и рассрочка это принципиально разные продукты

Ок, лимит на покупку частями обычно больше, чем карточный лимит. :P
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:37

  MASolomko написав:Долярчик, что Вы там желаете купить на рассрочку больше 25к грн?

... мій же ремонт плавно йде до завершення! - от хочу мебель і техніку купити на ОЧ.....
- а в а-банці не знаєте, чи є у тій новій чорній/зеленій картці ОЧ?

.... і, взагалі, в яких банках(крім моно) є ОЧ?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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  #<1 ... 8202820382048205
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