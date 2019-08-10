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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 сер, 2019 12:15
Долярчик написав:
... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами.....
- дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К
.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину!
В моно обычно наоборот: на рассрочку лимит больше, чем карточный кредлимит.
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Bosstone
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Додано: Нед 11 сер, 2019 12:20
Долярчик написав:
... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами.....
- дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К
.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину!
Треба почекати десь тиждень, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.
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Maksi2
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Додано: Нед 11 сер, 2019 12:20
Bosstone написав: Долярчик написав:
... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами.....
- дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К
.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину!
В моно обычно наоборот: на рассрочку лимит больше, чем карточный кредлимит.
Оплата частями и рассрочка это принципиально разные продукты
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Додано: Нед 11 сер, 2019 12:32
Долярчик, что Вы там желаете купить на рассрочку больше 25к грн?
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MASolomko
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Додано: Нед 11 сер, 2019 12:32
Stringer написав:
Оплата частями и рассрочка это принципиально разные продукты
Ок, лимит на покупку частями обычно больше, чем карточный лимит.
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Bosstone
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Додано: Нед 11 сер, 2019 13:37
MASolomko написав:
Долярчик, что Вы там желаете купить на рассрочку больше 25к грн?
... мій же ремонт плавно йде до завершення! - от хочу мебель і техніку купити на ОЧ.....
- а в а-банці не знаєте, чи є у тій новій чорній/зеленій картці ОЧ?
.... і, взагалі, в яких банках(крім моно) є ОЧ?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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