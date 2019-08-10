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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8203820482058206>
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:15

  Долярчик написав:... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами.....
- дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К

.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину! :roll: :evil:

В моно обычно наоборот: на рассрочку лимит больше, чем карточный кредлимит.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:20

  Долярчик написав:... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами.....
- дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К

.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину! :roll: :evil:

Треба почекати десь тиждень, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:20

  Bosstone написав:
  Долярчик написав:... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами.....
- дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К

.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину! :roll: :evil:

В моно обычно наоборот: на рассрочку лимит больше, чем карточный кредлимит.

Оплата частями и рассрочка это принципиально разные продукты
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:32

Re: Приватбанк

Долярчик, что Вы там желаете купить на рассрочку больше 25к грн?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 12:32

  Stringer написав:Оплата частями и рассрочка это принципиально разные продукты

Ок, лимит на покупку частями обычно больше, чем карточный лимит. :P
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 13:37

  MASolomko написав:Долярчик, что Вы там желаете купить на рассрочку больше 25к грн?

... мій же ремонт плавно йде до завершення! - от хочу мебель і техніку купити на ОЧ.....
- а в а-банці не знаєте, чи є у тій новій чорній/зеленій картці ОЧ?

.... і, взагалі, в яких банках(крім моно) є ОЧ?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 14:15

  greenozon написав:До кінця жовтня ПриватБанк запустив можливість безкоштовних переказів на картки Mastercard через мобільний сервіс Fin.do. Як повідомили в банку, акційні безкоштовні умови будуть діяти для переказів в Україну на суму до 250 доларів США з Європи, країн СНД, Туреччини та Ізраїлю.
https://privatbank.ua/news/2019/8/5/995


а шо за зверь фин.до?
пользовались/ пробовали?
я застосунок установил, начал регистрацию и шото забоялся :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:35

  Долярчик написав:
  MASolomko написав:Долярчик, что Вы там желаете купить на рассрочку больше 25к грн?

... мій же ремонт плавно йде до завершення! - от хочу мебель і техніку купити на ОЧ.....
- а в а-банці не знаєте, чи є у тій новій чорній/зеленій картці ОЧ?

.... і, взагалі, в яких банках(крім моно) є ОЧ?

В Пумбі є, але там шарові тільки 3 місяці в партнерів - великі мережі (Епіцентр, Комфі і т.д)
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:45

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:от хочу мебель і техніку купити на ОЧ
А попробовать повысить лимит ОЧ через СИС не пробовали?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 15:55

  MASolomko написав:
  Долярчик написав:от хочу мебель і техніку купити на ОЧ
А попробовать повысить лимит ОЧ через СИС не пробовали?

....я тут "рідкий гість" - СИС - це що?
- бо там вище, в попередніх повідомленнях я описував, що підняв свій кредитний ліміт по картці, але ОЧ мені так і не збільшили... :(
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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