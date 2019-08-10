Долярчик написав:... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами..... - дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К
.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину!
В моно обычно наоборот: на рассрочку лимит больше, чем карточный кредлимит.
Долярчик написав:... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами..... - дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К
.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину!
Треба почекати десь тиждень, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.
Долярчик написав:... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами..... - дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К
.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину!
В моно обычно наоборот: на рассрочку лимит больше, чем карточный кредлимит.
Оплата частями и рассрочка это принципиально разные продукты
greenozon написав:До кінця жовтня ПриватБанк запустив можливість безкоштовних переказів на картки Mastercard через мобільний сервіс Fin.do. Як повідомили в банку, акційні безкоштовні умови будуть діяти для переказів в Україну на суму до 250 доларів США з Європи, країн СНД, Туреччини та Ізраїлю. https://privatbank.ua/news/2019/8/5/995
а шо за зверь фин.до? пользовались/ пробовали? я застосунок установил, начал регистрацию и шото забоялся