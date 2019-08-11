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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 сер, 2019 15:56
Скупердяй написав: Долярчик написав: MASolomko написав:
Долярчик, что Вы там желаете купить на рассрочку больше 25к грн?
... мій же ремонт плавно йде до завершення! - от хочу мебель і техніку купити на ОЧ.....
- а в а-банці не знаєте, чи є у тій новій чорній/зеленій картці ОЧ?
.... і, взагалі, в яких банках(крім моно) є ОЧ?
В Пумбі є, але там шарові тільки 3 місяці в партнерів - великі мережі (Епіцентр, Комфі і т.д)
... що, так мало банків з ОЧ?
- пєчалька
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:04
Maksi2 написав:
Треба почекати десь тиждень
Долярчик написав:
... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами.....
- дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К
.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину!
, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.
... падаждьомс!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:26
Долярчик написав:
....я тут "рідкий гість" - СИС - це що?
Вангую, що малось на увазі через СМС команду CHAST
Але для Вас (як і для більшості) ліміт на ОЧ в 25к це потолок
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:34
Maksi2 написав:
Треба почекати десь тиждень, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.
Здається, в Приваті 25000 по ОЧ це максимум. Бо в мене та чоловіка досить великий кредитний ліміт, але ОЧ 25000...
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
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Додано: Нед 11 сер, 2019 18:53
...ну що ж....
- як кажуть тут на форумі: "сумно, б... ь!"©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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