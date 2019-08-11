Додано: Нед 11 сер, 2019 18:53

...ну що ж....

- як кажуть тут на форумі: "сумно, б... ь!"©

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4