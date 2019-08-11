Долярчик написав:... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами..... - дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К
.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину!
Треба почекати десь тиждень, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.
Maksi2 написав:Треба почекати десь тиждень, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.
Здається, в Приваті 25000 по ОЧ це максимум. Бо в мене та чоловіка досить великий кредитний ліміт, але ОЧ 25000...
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года. - Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.