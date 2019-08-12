Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 сер, 2019 15:56
Скупердяй написав: Долярчик написав: MASolomko написав:
Долярчик, что Вы там желаете купить на рассрочку больше 25к грн?
... мій же ремонт плавно йде до завершення! - от хочу мебель і техніку купити на ОЧ.....
- а в а-банці не знаєте, чи є у тій новій чорній/зеленій картці ОЧ?
.... і, взагалі, в яких банках(крім моно) є ОЧ?
В Пумбі є, але там шарові тільки 3 місяці в партнерів - великі мережі (Епіцентр, Комфі і т.д)
... що, так мало банків з ОЧ?
- пєчалька
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:04
Maksi2 написав: Долярчик написав:
... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами.....
- дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К
.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину!
Треба почекати десь тиждень
, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.
... падаждьомс!©
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:26
Долярчик написав:
....я тут "рідкий гість" - СИС - це що?
Вангую, що малось на увазі через СМС команду CHAST
Але для Вас (як і для більшості) ліміт на ОЧ в 25к це потолок
KVV
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Додано: Нед 11 сер, 2019 16:34
Maksi2 написав:
Треба почекати десь тиждень, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.
Здається, в Приваті 25000 по ОЧ це максимум. Бо в мене та чоловіка досить великий кредитний ліміт, але ОЧ 25000...
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Илата Наволач
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Додано: Нед 11 сер, 2019 19:40
Илата Наволач написав:
Здається, в Приваті 25000 по ОЧ це максимум.
Для звичайних ім'яреків так, але може бути більше.
Долярчик, пробуйте СМС. Якщо ні, то пишіть їм на пошту...
MASolomko
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Додано: Пон 12 сер, 2019 16:31
Долярчик написав:
.. що, так мало банків з ОЧ?
- пєчалька
в АБанці вроді ще є
greenozon
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Додано: Пон 12 сер, 2019 17:10
Долярчик написав: Скупердяй написав: Долярчик написав:
- а в а-банці не знаєте, чи є у тій новій чорній/зеленій картці ОЧ?
.... і, взагалі, в яких банках(крім моно) є ОЧ?
В Пумбі є, але там шарові тільки 3 місяці в партнерів - великі мережі (Епіцентр, Комфі і т.д)
... що, так мало банків з ОЧ?
- пєчалька
https://a-bank.com.ua/credit/pp https://news.maanimo.com/finance/pokupk ... hkoj-22022
Bosstone
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Додано: Пон 12 сер, 2019 19:23
Долярчик написав:
... що, так мало банків з ОЧ?
- пєчалька
Еще что-то подобное есть у ОТП. Но там вроде ограничивается только магазинами Эльдорадо.
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Скибочка
ramaz
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Додано: Пон 12 сер, 2019 22:09
Bosstone
... подякува.... - але, в а-банці, внизу щось насторожило оце :
Реальна % ставка
0,12-0,14%
- тобто, беруть коміс?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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