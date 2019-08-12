Долярчик написав:... коротше, почитав в П24, що потрібно збільшити ліміт по картці, тоді і переглядають/можуть збільшити ліміт по оплаті частинами..... - дав заявку вчора - підвищили ліміт по картці до 60К - але ліміт по оплаті частинами так і залишився 25К
.... кажу, що в цій історіЇ саме АБСУРДНІШЕ те, що довіряють 60К потратити, але на оплату частинами - тільки меншу половину!
Треба почекати десь тиждень, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.
Maksi2 написав:Треба почекати десь тиждень, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.
Здається, в Приваті 25000 по ОЧ це максимум. Бо в мене та чоловіка досить великий кредитний ліміт, але ОЧ 25000...
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года. - Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Долярчик просто ради интереса хоть одно наименование товара которое Вы берёте в оплату частями на сумму свыше 25К?
ведь как правило то что в условных "разетках" и "эпиках" (т.е. техника и строиматериалы) продают за 25К, можно легко купить за нал за 20К (т.е. гдето на 20% дешевле). зачем заморачиваться с ОЧ? просто выбрать другого поставщика с нормальными ценами и грубо говоря можно тупо снимать с кредитки нал. - и иметь собственный график погашения
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты