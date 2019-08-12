RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8204820582068207
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 00:06

  Долярчик написав:Bosstone
... подякува.... - але, в а-банці, внизу щось насторожило оце :
Реальна % ставка
0,12-0,14%
:shock: :roll:
- тобто, беруть коміс?

Под "бесплатно" наверное подразумевается льготная 0,01% ставка в месяц.
Slx
 
Повідомлень: 85
З нами з: 23.07.18
Подякував: 33 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8204820582068207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23139)
13.08.2019 01:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.