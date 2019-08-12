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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 00:06
Долярчик написав:Bosstone
... подякува.... - але, в а-банці, внизу щось насторожило оце :
Реальна % ставка
0,12-0,14%
- тобто, беруть коміс?
Под "бесплатно" наверное подразумевается льготная 0,01% ставка в месяц.
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