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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 сер, 2019 00:06
Долярчик написав:Bosstone
... подякува.... - але, в а-банці, внизу щось насторожило оце :
Реальна % ставка
0,12-0,14%
- тобто, беруть коміс?
Под "бесплатно" наверное подразумевается льготная 0,01% ставка в месяц.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 07:26
Илата Наволач написав: Maksi2 написав:
Треба почекати десь тиждень, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.
Здається, в Приваті 25000 по ОЧ це максимум. Бо в мене та чоловіка досить великий кредитний ліміт, але ОЧ 25000...
на днях прислав ПБhttp://prntscr.com/orx5oh
P. S. Неправильно вибрана довжина цвяха збільшує ймовірність зустрічі з незадоволеними сусідами
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