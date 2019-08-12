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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8204820582068207
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 00:06

  Долярчик написав:Bosstone
... подякува.... - але, в а-банці, внизу щось насторожило оце :
Реальна % ставка
0,12-0,14%
:shock: :roll:
- тобто, беруть коміс?

Под "бесплатно" наверное подразумевается льготная 0,01% ставка в месяц.
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 07:26

  Илата Наволач написав:
  Maksi2 написав:Треба почекати десь тиждень, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.

Здається, в Приваті 25000 по ОЧ це максимум. Бо в мене та чоловіка досить великий кредитний ліміт, але ОЧ 25000...


на днях прислав ПБ
http://prntscr.com/orx5oh

P. S. Неправильно вибрана довжина цвяха збільшує ймовірність зустрічі з незадоволеними сусідами :)
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  #<1 ... 8204820582068207
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