uaprofi написав:Долярчик просто ради интереса хоть одно наименование товара которое Вы берёте в оплату частями на сумму свыше 25К?
ведь как правило то что в условных "разетках" и "эпиках" (т.е. техника и строиматериалы) продают за 25К, можно легко купить за нал за 20К (т.е. гдето на 20% дешевле). зачем заморачиваться с ОЧ? просто выбрать другого поставщика с нормальными ценами и грубо говоря можно тупо снимать с кредитки нал. - и иметь собственный график погашения
...ну,ок - про меблі.... 1) - прочесав інет... 2) - знайшов фірму, де на дивани і куні - ціни нижчі, чим в інших(на шафи +/- однакові ціни) 3) - то чому в них не замовити це все, якщо до того ж в них є ОЧ? .... але ж ні! - через ТУПІ ліміти, маю ~ пів суми сплатити готівкою! .. хоч на картці є кредит/ліміт з ДОСТУПНОЮ сумою, яка б покрила все!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
uaprofi написав:Долярчик просто ради интереса хоть одно наименование товара которое Вы берёте в оплату частями на сумму свыше 25К?
ведь как правило то что в условных "разетках" и "эпиках" (т.е. техника и строиматериалы) продают за 25К, можно легко купить за нал за 20К (т.е. гдето на 20% дешевле). зачем заморачиваться с ОЧ? просто выбрать другого поставщика с нормальными ценами и грубо говоря можно тупо снимать с кредитки нал. - и иметь собственный график погашения
...ну,ок - про меблі.... 1) - прочесав інет... 2) - знайшов фірму, де на дивани і куні - ціни нижчі, чим в інших(на шафи +/- однакові ціни) 3) - то чому в них не замовити це все, якщо до того ж в них є ОЧ? .... але ж ні! - через ТУПІ ліміти, маю ~ пів суми сплатити готівкою! .. хоч на картці є кредит/ліміт з ДОСТУПНОЮ сумою, яка б покрила все!
Так выберите побольше частей или сумма покупки более чем 7*25?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy написав:3) - то чому в них не замовити це все, якщо до того ж в них є ОЧ? .... але ж ні! - через ТУПІ ліміти
Да они не тупые - надоело уже читать о "тупых банках". Лимиты сделаны как нужно банку и Лимит на ОЧ - не то же самое, что и лимит по кред.карте. Хотя бы потому, что кредлим по карте нужно возвращать каждый месяц/два, а по ОЧ последняя часть может вообще год не погашаться (а то и больше).