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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8204820582068207
Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 00:06

  Долярчик написав:Bosstone
... подякува.... - але, в а-банці, внизу щось насторожило оце :
Реальна % ставка
0,12-0,14%
:shock: :roll:
- тобто, беруть коміс?

Под "бесплатно" наверное подразумевается льготная 0,01% ставка в месяц.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 07:26

  Илата Наволач написав:
  Maksi2 написав:Треба почекати десь тиждень, тому що дані по кредиту неодразу з'являються в оплаті частинами, як оновляться дані, вам можуть підняти ОЧ.

Здається, в Приваті 25000 по ОЧ це максимум. Бо в мене та чоловіка досить великий кредитний ліміт, але ОЧ 25000...


на днях прислав ПБ
http://prntscr.com/orx5oh

P. S. Неправильно вибрана довжина цвяха збільшує ймовірність зустрічі з незадоволеними сусідами :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:04

... хочете конкретики? - ок!

  uaprofi написав:Долярчик
просто ради интереса хоть одно наименование товара которое Вы берёте в оплату частями на сумму свыше 25К?

ведь как правило то что в условных "разетках" и "эпиках" (т.е. техника и строиматериалы) продают за 25К, можно легко купить за нал за 20К (т.е. гдето на 20% дешевле).
зачем заморачиваться с ОЧ? просто выбрать другого поставщика с нормальными ценами и
грубо говоря можно тупо снимать с кредитки нал. - и иметь собственный график погашения

...ну,ок - про меблі....
1) - прочесав інет...
2) - знайшов фірму, де на дивани і куні - ціни нижчі, чим в інших(на шафи +/- однакові ціни)
3) - то чому в них не замовити це все, якщо до того ж в них є ОЧ?
.... але ж ні! - через ТУПІ ліміти, маю ~ пів суми сплатити готівкою! :evil: .. хоч на картці є кредит/ліміт з ДОСТУПНОЮ сумою, яка б покрила все! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:11

  Долярчик написав:
  uaprofi написав:Долярчик
просто ради интереса хоть одно наименование товара которое Вы берёте в оплату частями на сумму свыше 25К?

ведь как правило то что в условных "разетках" и "эпиках" (т.е. техника и строиматериалы) продают за 25К, можно легко купить за нал за 20К (т.е. гдето на 20% дешевле).
зачем заморачиваться с ОЧ? просто выбрать другого поставщика с нормальными ценами и
грубо говоря можно тупо снимать с кредитки нал. - и иметь собственный график погашения

...ну,ок - про меблі....
1) - прочесав інет...
2) - знайшов фірму, де на дивани і куні - ціни нижчі, чим в інших(на шафи +/- однакові ціни)
3) - то чому в них не замовити це все, якщо до того ж в них є ОЧ?
.... але ж ні! - через ТУПІ ліміти, маю ~ пів суми сплатити готівкою! :evil: .. хоч на картці є кредит/ліміт з ДОСТУПНОЮ сумою, яка б покрила все! :roll:

Так выберите побольше частей или сумма покупки более чем 7*25?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:14

ol_zy
... на тій фірмі можна лише на 3 частини розбити платіж :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:44

  ol_zy написав:3) - то чому в них не замовити це все, якщо до того ж в них є ОЧ?
.... але ж ні! - через ТУПІ ліміти

Да они не тупые - надоело уже читать о "тупых банках". Лимиты сделаны как нужно банку и Лимит на ОЧ - не то же самое, что и лимит по кред.карте.
Хотя бы потому, что кредлим по карте нужно возвращать каждый месяц/два, а по ОЧ последняя часть может вообще год не погашаться (а то и больше).
Slx
 
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  #<1 ... 8204820582068207
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