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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8205820682078208
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 22:00

Re: Приватбанк

СЕП з Привата на ОТП платний? Хто підскаже?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 22:05

  Ethereum написав:СЕП з Привата на ОТП платний? Хто підскаже?

CЭП из Привата куда угодно уходит(на сл. опердн.) за 3грн/платёжка
На ОТП СЭП откуда угодно заходит нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:00

Re: Приватбанк

Подскажите, пожалуйста, как избавиться от навязчивой рекламы Gold - карты? номеров 15, с к-рых они звонят, уже насчитала, утомилась забивать в черный список...
с оператором когда-то общалась, поясняла, что мне эта ерунда не нужна, ненадолго помогло
достали, блин
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 12:39

Прийшов якийсь дивний СМС від банку


100 hrn za aktsieiu "Osvizhiuchyj keshbek" uzhe na karttsi. Diakuiemo za uchast!


хто в курсі що це?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:01

  greenozon написав:Прийшов якийсь дивний СМС від банку


100 hrn za aktsieiu "Osvizhiuchyj keshbek" uzhe na karttsi. Diakuiemo za uchast!


хто в курсі що це?


Скорее всего вот это
https://promos.privatbank.ua/ru/keshbek-na-more-za-mezhdunarodnye-perevody
Не участвовали?
Aps
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  #<1 ... 8205820682078208
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