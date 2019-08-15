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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 22:00
Re: Приватбанк
СЕП з Привата на ОТП платний? Хто підскаже?
Додано: Сер 14 сер, 2019 22:05
CЭП из Привата куда угодно уходит(на сл. опердн.) за 3грн/платёжка
На ОТП СЭП откуда угодно заходит нашару
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:00
Re: Приватбанк
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от навязчивой рекламы Gold - карты? номеров 15, с к-рых они звонят, уже насчитала, утомилась забивать в черный список...
с оператором когда-то общалась, поясняла, что мне эта ерунда не нужна, ненадолго помогло
достали, блин
Додано: Чет 15 сер, 2019 12:39
Прийшов якийсь дивний СМС від банку
100 hrn za aktsieiu "Osvizhiuchyj keshbek" uzhe na karttsi. Diakuiemo za uchast!
хто в курсі що це?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:01
Скорее всего вот это
Не участвовали?
Додано: Чет 15 сер, 2019 20:37
Додано: Чет 15 сер, 2019 22:50
Как узнать тот спецрахунок?
Или это только в ОТП?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 00:15
всех начало переводить на "Новый приват"?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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