Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 сер, 2019 22:00
СЕП з Привата на ОТП платний? Хто підскаже?
Ethereum
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1
Додано: Сер 14 сер, 2019 22:05
Ethereum написав:
СЕП з Привата на ОТП платний? Хто підскаже?
CЭП из Привата куда угодно уходит(на сл. опердн.) за 3грн/платёжка
На ОТП СЭП откуда угодно заходит нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:00
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от навязчивой рекламы Gold - карты? номеров 15, с к-рых они звонят, уже насчитала, утомилась забивать в черный список...
с оператором когда-то общалась, поясняла, что мне эта ерунда не нужна, ненадолго помогло достали, блин
Arien
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Додано: Чет 15 сер, 2019 12:39
Прийшов якийсь дивний СМС від банку
100 hrn za aktsieiu "Osvizhiuchyj keshbek" uzhe na karttsi. Diakuiemo za uchast! хто в курсі що це?
greenozon
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Додано: Чет 15 сер, 2019 13:01
greenozon написав:
Прийшов якийсь дивний СМС від банку
100 hrn za aktsieiu "Osvizhiuchyj keshbek" uzhe na karttsi. Diakuiemo za uchast!
хто в курсі що це?
Скорее всего вот это
https://promos.privatbank.ua/ru/keshbek-na-more-za-mezhdunarodnye-perevody
Не участвовали?
Aps
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Додано: Чет 15 сер, 2019 20:37
clientage написав: Ethereum написав:
СЕП з Привата на ОТП платний? Хто підскаже?
CЭП из Привата куда угодно уходит(на сл. опердн.) за 3грн/платёжка
На ОТП СЭП откуда угодно заходит нашару
якщо сеп на карту то там є спецрахунок через який переказ майже миттєвий і безкоштовний
balance
Повідомлень: 81
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Додано: Чет 15 сер, 2019 22:50
balance написав: clientage написав: Ethereum написав:
СЕП з Привата на ОТП платний? Хто підскаже?
CЭП из Привата куда угодно уходит(на сл. опердн.) за 3грн/платёжка
На ОТП СЭП откуда угодно заходит нашару
якщо сеп на карту то там є спецрахунок через який переказ майже миттєвий і безкоштовний
Как узнать тот спецрахунок?
Или это только в ОТП?
kesha876
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 00:15
всех начало переводить на "Новый приват"?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 01:33
uaprofi написав:
всех начало переводить на "Новый приват"?
Так и есть, вход на новый.
Maksi2
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