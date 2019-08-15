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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:26
kesha876 написав:
Как узнать тот спецрахунок?
Или это только в ОТП?
це в приваті тільки для ОТПhttps://next.privat24.ua/payments/form/ ... 6275%22%7D
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