це в приваті тільки для ОТП
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:26
це в приваті тільки для ОТП
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:55
что то не могу войти в п24.
это только у меня проблема или у др.тоже?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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