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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8206820782088209
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:26

  kesha876 написав:Как узнать тот спецрахунок?
Или это только в ОТП?

це в приваті тільки для ОТП
https://next.privat24.ua/payments/form/ ... 6275%22%7D
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:55

что то не могу войти в п24.
это только у меня проблема или у др.тоже? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:12

Подскажите депозит безналоговый на 3 мес. По окончанию лучше разорвать и переоформить на 3 мес. (Тогда теряются проценты за 1 день). Или он автопролонгируется, то проценты за 1 день не теряются?
demichh
 
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